Als "Cindy aus Marzahn" wurde sie berühmt, jetzt gibt Ilka Bessin in ihrer Reportagereihe zur sozialen Gerechtigkeit in Deutschland Einblicke in das Leben von Kindern, die in Armut leben. Und: Eitelkeit auf dem Prüfstand - in unserem-Psychoexperiment. Diese und weitere Themen: heute Abend bei stern TV.