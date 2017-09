Zwei Adoptivkinder auf Spurensuche in Vietnam: "Ich will wissen, was das für Menschen sind"

Auf diese Reise haben Clara und Nhan Ellguth lange gewartet: Für die beiden Teenager, die in Vietnam geboren wurden und als Adoptivkinder in Deutschland aufwuchsen, geht es das erste Mal in ihre alte Heimat. "Ich hoffe, dass ich in Vietnam meine leibliche Mutter und meine Geschwister kennenlerne", sagt die 17-jährige Clara. Ihre leibliche Mutter war damals zu arm, um das Mädchen selbst groß zu ziehen. Sie sei ihrer Mutter im Nachhinein sogar dankbar dafür, so Clara: "Ich habe großen Respekt, dass sie das übers Herz gebracht hat. Ich weiß, dass sie es getan hat, damit es uns allen besser geht.“ Die 17-Jährige hielt über all die Jahre Kontakt zu ihrer leiblichen Mutter, schrieb ihr regelmäßig und hat inzwischen sogar Geschwister.



Dieses Glück hat ihr Adoptivbruder Nhan nicht. Er kennt nur den Namen seiner Mutter, denn ihn hatten Oda und Dirk Ellguth aus einem Waisenhaus in Vietnam adoptiert. Trotzdem ist Nhan sehr gespannt auf die Reise und das, was ihn dort vielleicht erwartet. stern TV hat die Familie bei ihren Vorbereitungen mit der Kamera begleitet. Mittwochabend sehen Sie Teil 1 der Spurensuche von Clara und Nhan Ellguth.