So lassen sich missglückte Tattoos noch retten

Jenny Magura zeigt ihr Dekolleté nur ungern offen. Selbst wenn es draußen warm ist, trägt die 23-jährige Berlinerin meist hoch geschlossene Oberteile. Nur so kann sie die roten Flecken und das seltsam anmutende Motiv in der Mitte vor unangenehmen Blicken verstecken. In der Vergangenheit habe sie selbst fremden Leuten immer wieder erklären müssen, dass es sich nicht um eine Hautkrankheit handelt. "Das ist tatsächlich so tätowiert worden", erzählt Jenny. Dabei hatte sie sich das Tattoo eigentlich extra stechen lassen, um damit eine Brandnarbe aus ihrer Kindheit zu überdecken.

Wie unzählige andere hatte auch Jenny Magura sich bei stern TV auf einen Aufruf bei Facbook hin gemeldet, weil sie sich für ihr Tattoo schämt – und die Schandflecken auf ihrem Körper loswerden möchte. Was kann man in solchen Fällen tun? Ein so genannte Cover-up, also ein Übertätowieren mit einem größeren Motiv, kommt für die Berlinerin wohl kaum in Frage. Doch es gibt auch andere Lösungen: Laser-Therapeutin Martina Lehnhoff könnte helfen – sie kennt sich mit vermeintlich hoffnungslosen Fällen aus. Live in der Sendung trifft sie auf Jenny Magura und Michaela Bergmann, die ebenfalls ein missglücktes Motiv dringend loswerden oder ändern möchte.