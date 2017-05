So grauenvoll werden Küken in einem Mastbetrieb behandelt

Die Tierschutzorganisation Animal Equality hat in einem zufällig ausgewählten Hähnchenmastbetrieb in Niedersachsen erschütternde Bilder aufgenommen. In dem Betrieb werden kranke oder schwache Tiere auf brutale Weise aussortiert. So zeigen die mit versteckter Kamera gemachten Aufnahmen der Tierschützer, wie mit Schaufeln auf die Tiere eingeschlagen wird und noch lebendige Küken achtlos auf eine Schubkarre geworfen werden, um sie dann zu entsorgen. "Diese äußerste Brutalität an diesen Tieren hat uns alle sehr entsetzt", sagt Ria Rehberg von Animal Equality. Vor allem, weil es sich um einen Betrieb handelt, "der letztendlich nach dem Zufallsprinzip ausgewählt wurde", so die Tierschützerin. "Das war das Schockierende, dass man gleich bei diesem Betrieb so dramatische Zustände vorfindet." Live in der Sendung wird Steffen Hallaschka mit Ria Rehberg über den Alltag in derartigen Mastbetrieben sprechen und darüber, was getan werden muss, damit die Tiere unter würdigen Bedingungen gehalten werden.