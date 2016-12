Affen mit Implantaten im Kopf, Affen, die verhaltensauffällig waren, Tiere, die krank waren und sich erbrachen oder sich gegen das so genannte Stangentraining wehrten – die Aufnahmen in dem stern TV-Bericht aus September 2014 erschütterten vor allem die Menschen, die bislang nicht ahnten, welche Art von Tierversuchen in Deutschland durchgeführt werden. Durch einige der Qualbilder hatte sich die Kritik an der Arbeitsweise des Tübinger Max-Planck-Instituts für biologische Kybernetik massiv verschärft. Anlass des stern TV-Beitrags waren Undercover-Recherchen der "Soko Tierschutz", die das Leben der Versuchsaffen in den Laboren der Forschungseinrichtung dokumentierten. Tierschützer Pawel, der 2014 ein halbes Jahr in dem Institut als Tierpfleger gearbeitet hatte, machte die erschütternden Aufnahmen mit versteckter Kamera.

Der Bericht löste deutschlandweit eine Diskussion über ein Ende der Versuche an Primaten aus. Der Leiter des Instituts, Professor Nikos Logothetis, erklärte somit im vergangenen Jahr, dass nach Abschluss der laufenden und bereits genehmigten Versuche ab 2017 nicht mehr an Primaten sondern ausschließlich an Nagetieren geforscht werde. Doch dem ist nicht so: Das zuständige Regierungspräsidium teilte stern TV auf Nachfrage mit, dass seit dieser Ankündigung durch den Leiter des Max-Planck-Instituts bereits ein neuer Primaten-Versuch beantragt und zwei weitere Versuche mit Affen verlängert worden seien. Für Tierschützer Friedrich Mülln, der sich seit Jahren für ein Ende der Versuche einsetzt, ist das nicht einmal überraschend: "Wir sind immer davon ausgegangen, dass man den Tierexperimentatoren nicht glauben darf. Sie hatten ja gesagt: Bis Ende des Jahres ist mit den Affenversuchen Schluss. Jetzt heißt es plötzlich: Es geht nächstes Jahr weiter", so der Gründer der Soko Tierschutz. Tatsächlich sind die erwähnten Experimente möglicherweise nicht die letzten Primatenversuche in Tübingen. Die Max-Planck-Gesellschaft, Trägerin des Max-Planck-Instituts, teilte kürzlich mit: Die Max-Planck-Gesellschaft prüft im Rahmen ihrer Verfahren derzeit die Weiterführung der Primatenforschung am Max-Planck-Institut für biologische Kybernetik.

stern TV kann Behauptungen erneut widerlegen

Seit Beginn der Berichterstattung 2014 weigert sich Nicos Logothetis, gegenüber stern TV direkt Stellung zu beziehen. Stattdessen veröffentlichte er kürzlich einen Artikel im Schwäbischen Tagblatt und erhob darin schwere Vorwürfe gegenüber der Redaktion und Behauptungen, die stern TV eindeutig widerlegen kann (s. TV-Beitrag oben vom 14.12.2016). Beispielsweise, dass Aufnahmen des Affen mit der Nummer CM36 beim Urin-Trinken gezeigt wurde. Doch Friedrich Mülln weiß: "Dieser Affe war zum Zeitpunkt der Undercover-Recherche überhaupt noch nicht im Versuchslabor, der kam erst später in das Institut", so Mülln im Hinblick auf die vorliegenden Unterlagen. "Da merkt man: Das ist entweder totale Verwirrtheit oder Kalkül, die Leute wieder hinters Licht zu führen und uns zu diskreditieren." Nikos Logothetis formulierte diverse haltlose Anschuldigungen in seinem Artikel, die das Schwäbische Tagblatt ebenfalls nicht richtig einordnete. Ob es Zufall ist, dass der stellvertretende Redaktionsleiter und Leiter der Öffentlichkeitsarbeit Ulrich Janßen gleichzeitig im Kuratorium des Max-Planck-Instituts sitzt, sei dahin gestellt. Es bleibt der Eindruck, dass das Max-Planck-Institut versucht, das Leid der Versuchstiere zu verharmlosen und dabei auch nicht vor Unwahrheiten zurückschreckt. "Wir haben das Beweismaterial. Wir können beweisen, wie es abgelaufen ist", sagt Friedrich Mülln. "Das Videomaterial liegt inzwischen bei der Staatsanwaltschaft. Das MPI behauptet einfach nur irgendwelche nebulösen Sachen, kann aber gar nichts Gegenteiliges beweisen."

"Der Widerstand muss weitergehen"

Die Aufnahmen des Undercover-Tierschützers Pawel aus dem Institut führten inzwischen auch die renommierte Schimpansenforscherin Jane Goodall nach Tübingen, die bereits in den 60er Jahren das Verhalten der Affen in Tansania studierte. Ihre damals neuen Erkenntnisse fanden weltweit große Beachtung. An der Universität in Tübingen sprach sie zu den Studenten über die Tierversuche, denn den Ort ihres Vortrags hatte sie nicht zufällig gewählt: "Zu sehen wie die Affen in Stühlen eingesperrt sind, wie hier in Tübingen, mit Krägen um ihren Hals, dass sie sich nicht bewegen können. Mit Elektroden im Gehirn, von Wasser entzogen, um sie für die Versuche gefügig zu machen. Sie werden bewegungslos gehalten, manchmal für Stunden. Das ist Folter, das ist unmoralisch."

Auch aus diesen Gründen wollen Friedrich Mülln und die Aktivisten der Soko Tierschutz weiter für ein Ende der Primaten-Versuche am Max-Planck-Institut kämpfen: "Der Widerstand muss weitergehen", so Mülln. Die Öffentlichkeit dürfe sich nicht zermürben lassen durch die widersprüchlichen Aussagen.

