Lippenstift, Lotion, Make-Up: Für ein gepflegtes Äußeres greifen die Deutschen tief ins Portemonnaie. Mehr als 12 Milliarden Euro werden hierzulande jedes Jahr für Kosmetik- und Pflegeprodukte ausgeben. Doch: Der Blick in die Badezimmer unserer Zuschauerinnen verrät auch, dass sich in den Spiegelschränken Kosmetikartikel stapeln, deren Mindesthaltbarkeitsdatum oft schon seit vielen Jahren abgelaufen ist. Und dann? Verlieren die Inhaltsstoffe ihre Wirkung oder schaden sie am Ende sogar dem Verbraucher? stern TV hat den Test gemacht – mit überraschenden Ergebnissen.

Außerdem: Lohnt sich ein Bankenwechsel, um die von vielen Banken versprochenen Prämien einzusacken? Wie können Verbraucher mit Coupons und Einkaufsgutscheinen richtig viel sparen? Und: Wie gut sind eigentlich Schnellgerichte? stern TV mit den besten Tipps und Tricks für Verbraucher.