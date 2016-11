Die heute 85-jährige Helga F. ist eine der ersten Deutschen, die durch eine Operation vom Mann zur Frau wurden. Helga kam 1931 zur Welt, im Körper eines Jungen, der auf den Namen Hermann getauft wurde. Der uneheliche Sohn wuchs bei strengen Pflegeeltern auf. In den 1930er Jahren war Transsexualität – auch als Wort – noch weitgehend unbekannt. Deshalb verheimlichte der heranwachsende Junge seine Gefühle. Als er als Fünfjähriger bei dem Versuch scheiterte, sich mit einer Rasierklinge von dem "Fremdkörper da unten" zu befreien, brach für den Jungen eine Welt zusammen. habe er sich nach einem Leben als Mädchen gesehnt, in einem weiblichen Körper. "Unten rum muss ich doch rund sein", so der Gedanke damals, obwohl er noch nie ein Mädchen nackig gesehen hatte. Das was da baumelte, fühlte sich fremd für Hermann an, es störte ihn.

Als Hermann elf Jahre alt war und die Familie aus Nürnberg aufs Land zu Verwandten zog, begann er Mädchenkleider zu tragen, die er stibitzte. Nachts, mitten im Krieg. "Meine Pflegeeltern hatten eine Enkeltochter, die war in meiner Größe. Und ihre Kleider haben mir wunderbar gepasst. Da war ich frei! Ich habe ein Kopftuch aufgesetzt, und das Kleid an – und dann war ich… dann war ich Ich!"



Eine Ehefrau, zwei Söhne – und ein Doppelleben



Helga hat nicht vergessen, wie schwer es damals für sie war, Hermann zu sein – getrieben von der Sehnsucht nach einem weiblichen Körper. Sie hat darüber ein Buch geschrieben: "Helga – Mein Weg vom Mann zur Frau".

Als Hermann sich mit 16 Jahren auffallend wenig für Mädchen interessierte, habe man ihm "helfen" wollen. Ein Freund vermittelte Hermann eine Frau, die ihn in die Sexualität einweisen sollte – kaum zielführend, erinnert sich Helga: "Und die ist dann mit mir ins Bett gegangen. Schon als die mich angefasst hat, an meinem Geschlechtsteil, habe ich angefangen zu lachen. Und der ist ja nicht in die Höhe gegangen, der ist liegen geblieben."

Buch Helga

Als es noch keine Worte dafür gab.

Mein Weg vom Mann zur Frau

Von: Sabine Weigand und Helga F.

Fischer Verlag 2016

ISBN-10: 3810525251

ISBN-13: 978-3810525253

Preis: 18,99 Euro

Als Zwanzigjähriger lernte Hermann Edith kennen – und wusste plötzlich: Die oder keine. Er hoffte, dass er mit Edith den Drang, eine Frau sein zu wollen, überwinden könnte. Am 4. Oktober 1952 heirateten die beiden. Was der 21-jährige Hermann seiner Frau verschwieg: Am liebsten würde er selbst das Brautkleid tragen.

Das Paar bekam zwei Söhne und Hermann bemühte sich, einen normalen Vater abzugeben, einen starken männlichen Versorger. Doch weiterhin schlüpfte er in Frauenkleider, heimlich und unglücklich. In der Wohnung trug er Frauen-Schürzen und erzählte seiner Ehefrau, er wolle so seine guten Hosen schonen. Edith fragte nicht nach, heute sagt sie: "Ich habe das nicht geahnt, was sie da gedacht hat. Und sie war ein guter Vater für die Kinder, also da hat’s nix gegeben. Es war schön."

Das Familienleben – für seine Frau eine Idylle – stellte Hermann vor unüberwindbare Probleme. Er führte ein Doppelleben, das plötzlich aufzufliegen drohte. Damals in den 60ern. "Ich habe mit immer gesagt: Das, was in mir vorgeht, ist ein Geheimnis. Das nehme ich mit in den Tod." Am Ende war der Familienvater so verzweifelt, dass er sich Valium-Tabletten besorgte und 60 Stück auf einmal schluckte. "In dem Moment habe ich nicht an die Edith gedacht, ich hab nicht an meine Söhne gedacht, ich hab an nix gedacht", erzählt Helga. "Ich hab bloß gedacht: Ich will weg vom Leben, weil ich bin nicht normal."

Endlich wusste jemand, dass es Transsexualität gibt



Der damals 40-Jährige wurde im letzten Moment gerettet – und traf im Krankenhaus das erste Mal auf einen verständnisvollen Arzt. Er habe ihr geglaubt, so Helga, geglaubt, was in ihr vorging. "Er hat mir das erklärt mit der Transsexualität, dass es sowas gibt."

1969 begann Hermann eine Hormonbehandlung, er nannte sich Helga und trennte sich von seiner Familie – der Wunsch nach einem Leben als Frau war mächtiger als alles andere. Doch die geschlechtsanpassende Operation war in Deutschland nicht erlaubt, sie galt als Körperverletzung. Helgas einzige Chance: ein Arzt in Marokko. Nach Wochen des Wartens bekam sie die Zusage und durfte endlich nach Casablanca fliegen, wo der lebensgefährliche und 8000 Mark teure Eingriff gemacht werden konnte. Am 15. Oktober 1971 wurde aus Helga alias Hermann durch eine OP eine Frau.

Zurück in Deutschland verliebte sich Helga in einen Mann, den sie 1979 heiratete. Bei dieser Hochzeit durfte sie das Brautkleid tragen. Für Helga wurde ein Traum wahr! Auch Edith heiratete damals erneut, doch die beiden Frauen blieben miteinander verbunden – ihre Ehemänner Peter und Rudi wurden sogar Freunde.

Vor zwei Jahren sind die Männer kurz hintereinander verstorben – und Helga und Edith waren plötzlich beide Witwen. Die Frauen beschlossen kurzerhand, wieder zusammenzuziehen. So wie vor 43 Jahren, als sie Eheleute waren. Sie lernten sich als Mann und Frau kennen, jetzt werden sie als zwei Frauen gemeinsam alt. Ihrer Liebe ist das egal.