Erst Mama, dann Papa: Wenn Eltern ihr Geschlecht ändern

Auf den ersten Blick sieht man bei Lukas Schuler und der 18-jährigen Lisa ein ganz normales Vater-Tochter-Verhältnis. Allerdings ist Lukas Schuler eigentlich Lisas Mutter, er war früher eine Frau mit dem Namen Nadine und hat das Mädchen geboren. Schon als Kind fühlte Nadine, dass sie im falschen Körper geboren wurde. Dennoch fügte sie sich über Jahre der Frauenrolle. Erst als Lisa in die Schule kam, wurde aus ihrer Mutter Nadine der Vater Lukas – keine einfache Situation für Lisa, die sich manchmal gewünscht hatte "wieder eine Mama zu haben, anstatt nur zwei Papas.“ Doch Lisa hat auch erlebt, wie sehr Lukas Schuler seinen weiblichen Körper hasste und sich deshalb regelmäßig selbst verletzte.



stern TV hat Lukas Schuler und seine Tochter auch in dieser schwierigen Zeit mit der Kamera begleitet. In der Sendung am Mittwochabend werden Lukas Schuler und seine Tochter Lisa Zwillich über die Wandlung von einer Mutter zu einem Vater und ihrer außergewöhnlichen Eltern-Kind-Beziehung sprechen.