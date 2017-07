Wie sich Hanka Rackwitz ihren Zwangsstörungen stellt

Es sind schwierige Wochen, die vor TV-Maklerin Hanka Rackwitz liegen: Die Leipzigerin, die seit vielen Jahren unter verschiedenen Zwangsstörungen leidet, hat sich entschlossen, eine Therapie zu machen. Für Hanka Rackwitz ist das allerdings kein einfacher Schritt: „Da wartet irgendwas, was ich gar nicht kenne und dem ich mich ganz neu stellen muss“, sagt sie. „Das macht mir Panik.“ Doch Hanka Rackwitz weiß auch, dass die Therapie in der Schön Klinik Roseneck ihre vielleicht einzige Chance ist, endlich wieder ein normales Leben führen zu können. Denn daran war bis zuletzt nicht zu denken: Täglich kämpfte Hanka Rackwitz viele Stunden mit bestimmten Zwangshandlungen, wie sie im vergangenen Jahr bei stern TV berichtete. Und aus panischer Angst vor Keimen konnte sie nicht einmal mehr die Klinke der eigenen Haustür anfassen. stern TV hat Hanka Rackwitz nun erneut besucht. Wie sie sich auf die Therapie vorbereitet, und was sie von der Behandlung erwartet: Mittwoch live bei stern TV.