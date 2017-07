Wie sich Hanka Rackwitz ihren Zwangsstörungen stellt

Hanka Rackwitz konnte im diesjährigen Dschungelcamp viele ihrer Phobien und Zwänge offenbar kurzzeitig überwinden. Vielen Zuschauern offenbarte sich eine ganz neue, unerschrockene Hanka, die den meisten bislang als TV-Maklerin von "Mieten, kaufen, wohnen" bekannt war. Bei stern TV sagte sie im Februar, sie wolle ihre Zwänge nun auch im Alltag loswerden - und eine Konfrontations-Therapie angehen, so Rackwitz live im Studio. "Und dann komme ich als eine neue Hanka zurück, die das Leben bei der Wurzel packt. Jawoll!"



Tatsächlich waren ihre Probleme im Alltag schnell wieder zurückgekommen. Doch Hanka Rackwitz will ihre Zwangsstörungen überwinden. Eine Therapie ist für die 48-Jährige aber kein leichter Schritt, sagt Hanka Rackwitz selbst: "Da wartet irgendetwas, das ich gar nicht kenne und dem ich mich ganz neu stellen muss." Das versetze sie in Panik. Sie weiß aber auch, dass die Behandlung in der Schön Klinik Roseneck bei Prof. Dr. Ulrich Voderholzer ihre vielleicht letzte Chance ist, ein normales Leben zu führen. Denn daran war bis zuletzt nicht zu denken: Täglich kämpfte Hanka Rackwitz viele Stunden mit ihren Zwangshandlungen, wie sie im vergangenen Jahr bei stern TV berichtete. Sie wusch und desinfizierte sich stundenlang die Hände, kontrollierte in Ritualen, ob ihr Herd ausgeschaltet ist - und aus panischer Angst vor Keimen konnte sie nicht einmal die Klinke der eigenen Haustür anfassen.

Für jeden Tag in der Klinik eine Hose

Kurz ihrer Abreise zeigte sich ein ähnliches Bild – und ihre Zwänge schienen stärker, als je zuvor. Die Abreise in die Klinik am Chiemsee bereitete ihr große Sorgen. Sechs bis acht Wochen sollte die Therapie dauern, dafür benötigte sie allein schon zig Hosen, da Hanka Rackwitz jede Hose in der Klinik nur einmal würde tragen können: "Ich habe meine Hosen durchgezählt, und ich habe bis jetzt erst 22. Ich kann ja nicht eine Hose zweimal anziehen." Zudem ihre Befürchtung: Dort gäbe es nur große Waschmaschinen, in denen auch andere ihre Kleidung waschen – für Hanka undenkbar. Auch bei den anderen Klamotten befürchtete sie, dass sie sie nach der Therapie nicht wieder mit nach Hause nehmen kann, weil sie von der Klinik verseucht sind. Es sei denn, die Therapie würde ein Erfolg.



Panikattacke durch Kontamination

Zu allem Überfluss war am Vortag ihrer Abreise ich Kater aus der Wohnung entwischt. Hanka konnte "Pitty" zwar wieder einfangen, doch seine Pfoten, die draußen auf dem Boden waren, hatten sie berührt und "kontaminiert". Es folgte eine Kettenreaktion. Hanka Rackwitz war von einer Sekunde auf die andere nicht mehr ansprechbar, prüfte panisch, ob ihre Haut irgendwo eine Wunde hat, die die Keime hätten eintreten können. Dann wusch und desinfizierte sie sich und bekam vor laufender Kamera einen Panikanfall. Nur mit ihrem Waschritual konnte sie sich wieder beruhigen: "Ich muss so lange meine Hände waschen, bis die Panik nachlässt. Bis die Spannung abebbt.“ Hanka Rackwitz weiß, dass das ritualisierte Waschen übertrieben und sinnlos ist, dennoch kann sie es nicht stoppen. Stets zählt sie ihre Waschgänge.

Beim Packen durften ihre Koffer nur im Badezimmer liegen, dem "reinsten" und damit sichersten Ort der Wohnung. Das Bad ist Hankas Heiligtum. Hier darf niemand eintreten – nicht einmal ihre geliebten Katzen. Alle Kleidungsstücke hat sie im Bad auf Kleiderständern hängen, damit sie sie nach dem Duschen noch in der Badewanne stehend nehmen kann. Mit ihrem Verstand begreift Hanka Rackwitz, dass keine echte Gefahr besteht, doch ihre Zwänge siegen und beherrschen die Situationen. "Irgendwie ist das wie so ein geliebter Feind, dieser Zwang", erklärt sie. Das ist wie was Vertrautes, was dir mit der Zeit eine gewisse Sicherheit gibt. Das ist so eine Konstante, eigentlich die einzige Konstante in meinem Leben."

Verstärkte Zwänge und Rituale verzögern die Abreise

Der Tag ihrer Abreise: ein Desaster. Eigentlich hatte Hanka Rackwitz um 9:30 Uhr von Mücheln Richtung Prien starten wollen . Doch ihre Abreise verzögerte sich: Hanka kontrollierte mehrfach alle Fenster, fühlte, ob es einen Luftschlitz gibt. Dann rüttelte sie genau siebenmal an jedem Griff. Sieben ist ihre Sicherungszahl. Das ist typisch: Bei Stress und seelischem Druck verstärken sich die Zwangshandlungen. Das Kontrollritual beruhigt. Bis Hanka laufbrechen konnte, war es bereits 14 Uhr. Unterwegs auf der Autobahn konnte sie keine Raststätten-Toilette benutzen, suchte sich deshalb Abfahrten, wo sie "wild" pinkeln konnte. Hanka Rackwitz findet für vieles eine Lösung – doch das kostet eben Zeit. Erst abends um 19:30 Uhr – anstatt wie geplant um 14:30 Uhr – kam Hanka Rackwitz in den Schön Kliniken Roseneck am Chiemsee an. Ihr Patientenzimmer fand sie zwar hübsch, trotzdem fühlte sie sich sehr verloren. Das erste, was sie dort ausgepackt hat, war: ihr Desinfektions-Küchenreiniger!

Das Waschbecken in ihrem Bad könne sie gar nicht benutzen, sagt Hanka: "Das können sie ausbauen, weil: Da spucken die Leute rein!" Auch das Bett gruselte sie. Die Angst vor der fremden Umgebung war ihr anzumerken, die Sicherheiten zu Hause waren weg. Aber sie weiß auch: Die Therapie kann alles verändern. "Ja, ich muss es machen, für mein Leben und für mich!" Wird sie durchhalten?

Wie es mit Hanka Rackwitz in der Therapie weiterging, erfahren Sie kommende Woche bei stern TV.