"Dance Dance Dance" geht in die zweite Runde - das sind die neuen Teilnehmer

14 Promis stellen sich in Zweier-Teams der Herausforderung, die berühmtesten Musikvideos und größten Filmszenen aller Zeiten möglichst originalgetreu nachzutanzen. In der Jury sitzen Sänger und Musikproduzent DJ BoBo, Tänzer und Choreograph Cale Kalay und Moderatorin Ruth Moschner. Sie bewerten die Performance und entscheiden, welche Teams in die nächste Runde einziehen. Die Tanzshow wird von Nazan Eckes und Jan Köppen moderiert. Das sind die 7 Prominenten-Teams, die um den Titel kämpfen: Die beiden Schauspieler Christine Neubauer (55) & Gedeon Burkhard (48) „Wir möchten von Herzen gern so lange wie möglich dabei bleiben, weil Tanzen einfach glücklich macht.“ Die Sängerinnen Sandy Mölling (36, „No Angels“) & Bahar Kizil (28, „Monrose“). Sie sorgen für die Girl-Power auf der Tanzfläche. Schauspieler Mirja du Mont (41) & Jo Weil (39) „Wenn nach der ersten Show nur einer sagt, wir können gut tanzen, sind wir beide zufrieden.“ Die zwei Olympiateilnehmer im Kunstturnen Marcel Nguyen (29) & Andreas Bretschneider (27). Sie tauschen ihre Turngeräte gegen das Tanzparkett. Model und Schauspieler Marc Eggers (30) & Model Aminata Sanogo (22): „Für uns ist es wichtig, Spaß zu haben und eine geile Show abzuliefern.“ Ex-Fußball-Nationalspieler David Odonkor (33) & Ehefrau Suzan (30). Ihnen geht es vor allem darum, die erste Show zu überstehen. Die beiden DSDS-Gewinner Luca Hänni (22) & Prince Damien (26). Sie möchten sich nun auch in einer anderen Disziplin beweisen. Die erste Folge wird am 08. September bei RTL ausgestrahlt.

MG RTL D / Marie Schmidt