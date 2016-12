Das Überwachungsvideo, das diese Tat in einem U-Bahnhof in Berlin Neukölln zeigt, schockiert: Ein Mann, der einer fremden Frau auf der Treppe ganz unvermittelt in den Rücken tritt, so dass sie die steilen Stufen hinab stürzt. Brutal - und lebensgefährlich. Als sei nichts gewesen, gehen er und seine Begleiter einfach weiter. Die 26-jährige Frau bleibt verletzt liegen. Der Täter zieht sogar noch genüsslich an seiner Zigarette und verschwindet.

Die Attacke geschah bereits am 27. Oktober, doch erst Wochen später veröffentlichte die Polizei nach erfolglosen Ermittlungen das Überwachungsvideo – in der Hoffnung, dass Augenzeugen die Täter noch identifizieren können und sich melden. Für viele ist das völlig unverständlich: Warum wartet man so lange mit einer Öffentlichkeitsfahndung? Dass es teilweise Wochen oder gar Monate dauert, bis belastendes Videomaterial an die Presse gegeben wird, habe laut Berliner Genrealstaatsanwaltschaft diverse Gründe, etwa um die Opfer zu schützen. "Es geht um Persönlichkeitsrechte – gerade der Opfer. Stellen sie sich vor: Wenn Sie als Opfer und die Tat abgebildet werden, und das läuft sofort von morgens bis abends im Fernsehen und im Internet hoch und runter. Das ist ein schwerer Eingriff", so Martin Steltner, Pressesprecher der Generalstaatsanwaltschaft Berlin.

"Eine öffentliche Fahndung muss so schnell wie möglich raus"



Vaja Marcone kann die Argumentation mit dem Datenschutz nicht nachvollziehen: Sie verlor ihren Sohn bei einer vergleichbaren Gewaltattacke im September 2011. Damals waren Schläger in einem Berliner U-Bahnhof auf Guiseppe losgegangen – und hetzten ihn in den Tod. Täter, wie jetzt der sogenannte U-Bahn-Treter, müssten so schnell wie möglich ermittelt werden – egal wie – sagt Vaja Marcone: "Die Tat an sich war brutal, hinterhältig und gefährlich. Und das gilt es zu verurteilen. Aus diesem Grund muss sofort eine öffentliche Fahndung raus. Vor allem wenn ich sehe, dass es eine Tätergruppe war, die sich dann auch noch aus dem Staub machen konnte." Der Tod ihres Sohnes liegt fünf Jahre zurück. Auch damals entstand ein Überwachungsvideo, das zeigt, wie Guiseppe von zwei Tätern bedroht wurde. Als der 23-Jahrige versuchte zu fliehen, wurde er draußen von einem Auto erfasst. Guiseppe starb noch am Unfallort.

"Täter würden sich eher selbst stellen"



stern TV hatte die Vaja Marcone damals über Monate begleiten dürfen, auch beim Gerichtsprozess: Die Anklage gegen die Angreifer Guiseppes lautete damals: schwere Körperverletzung mit Todesfolge. Letzten Endes bekamen sie Bewährungsstrafen, der Haupttäter zwei Jahre, sein Komplize nur vier Monate, da sich beide unmittelbar nach der Tat der Polizei gestellt hatten. Sie wussten wohl, dass sie auf einem Überwachungsvideo zu identifizieren sein würden, meint Vaja Marcone: "Denen war schnell klar, dass ein Video existiert. Und scheinbar hat die Familie dann vernünftig reagiert und sie dazu gezwungen, sich zu stellen. Das würde sicher auch passieren, wenn bekannt ist, dass diese Videos generell sehr schnell an die Öffentlichkeit kommen."

Eine Fahndung mittels Überwachungsvideos ist in Deutschland ein sensibles Thema, da laut Strafgesetzbuch dafür mehrere Voraussetzungen erfüllt sein müssen, bevor die Polizei Bild-Material an die Presse weitergeben darf:

1. Ein Richter muss dies anordnen.

2. Es muss eine Straftat von sogenannter erheblicher Bedeutung vorliegen, wie beispielsweise Mord. Ein Taschendiebstahl wäre nicht ausreichend.

3. Die Polizei muss alle sonstigen ermittlungstechnischen Optionen, zum Beispiel die Zeugenbefragung, ausgeschöpft haben.

Martin Steltner sagt, er könne verstehen, dass sich in diesem Fall die Frage stellte, warum die Öffentlichkeitsfahndung nicht ein paar Tage früher hätte stattfinden können. "Aber es gibt nun mal die rechtlichen Regularien, an die wir uns zu halten haben. Und die sehen vor, dass erst andere Ermittlungsmaßnahmen ausgeschöpft werden müssen. Wenn man das nicht für richtig hält, muss man das Gesetz ändern!"

Fest steht inzwischen: Die Veröffentlichung dieses Videos war erfolgreich. Bereits am Montag, also vier Tage danach, konnte die Polizei einen der Mitläufer festnehmen und verhören. Inzwischen sind alle vier identifiziert. Heute kam dann die Meldung: Auch die Identität des Haupttäters steht fest. Er soll sich angeblich nach Bulgarien abgesetzt haben.



