Warum Rita Wiederhold ihrem Leben selbst ein Ende setzte

Rita Wiederhold hatte den Zeitpunkt ihres Todes geplant. Die 69-Jährige setzten ihrem Leben nach einer letzten gemeinsamen Reise mit ihrer Familie vor einigen Wochen ein Ende. Sie wollte es nicht anders, hatte sie bereits vor über einem Jahr bei stern TV erklärt: „Weil ich genau weiß, was da kommt."

Rita Wiederhold litt an Amyotropher Lateralsklerose, kurz ALS - einer tödlichen Nervenkrankheit, die nach und nach den gesamten Körper. Seit den ersten Anzeichen der Krankheit vor fast fünf Jahren war aus der einst sehr aktiven Frau, die gerne wandern ging, eine pflegebedürftige Patientin geworden. Rita Wiederhold konnte die einfachsten Dinge im Alltag nicht mehr ohne fremde Hilfe erledigen. Selbst das Sprechen fiel ihr zunehmend schwer. Diese Prognose wollte sie schon damals nicht für sich hinnehmen: "Das ist einfach ein langes Sterben. Warum soll ein Mensch so etwas ertragen?" Die kranke Frau, deren Schwester bereits an ALS gestorben war, hatte sich deshalb schon früh an einen Sterbehelfer gewandt, der ihr beizeiten ein tödliches Medikament bereitstellen sollte. Doch eine Gesetzesänderung verhinderte diesen Plan, Rita Wiederhold musste es selbst tun, solange sie noch konnte...



Wie die Familie von Rita Wiederhold mit dem Wunsch nach Sterbehilfe umgegangen ist und warum ein selbstbestimmter Tod für viele Patienten so wichtig ist: Bei stern TV sprechen darüber Björn Villmov, der Enkel der Verstorbenen, und der Palliativmediziner Matthias Thöns.