Seit jeher war es hauptsächlich die atemberaubende Zweirad-Akrobatik, die die Zuschauer im Zirkus Flic Flac faszinierte. Seit 27 Jahren begeistern die Flic Flac-Artisten mit einer tollkühnen Show, die ihresgleichen sucht. "Es ist schwer geworden, die Leute zu begeistern", sagte Benno Kastein, der Gründer des Zirkus, noch vor wenigen Monaten. Die Motorradfahrer des Flic Flac brechen seit Jahren Rekord um Rekord. Allein 2001 und 2006 stellten die Weltklasseartisten im stern TV-Studio Weltrekorde auf, als sie zunächst mit sechs, später sogar mit neun Motorrädern gleichzeitig in einer Metallkugel fuhren. Auch die Sprünge über die mehrere Meter umspannenden "Globe of Speed" galten als spektakulär. Wie riskant sie jedoch gleichzeitig sind, wurde jetzt wieder einmal klar:



Am 21. August, wenige Tage nach der stern TV-Sendung, in der Familie Kastein mit den besten Motorrad-Akrobaten der Show zum wiederholten Mal auftrat, ereignete sich ein schlimmer Unfall während der großen Schluss-Nummer. Die Fahrer sollten mit ihren Maschinen 21 Meter weit und bis zu neun Meter hoch über die berühmte Stahlkugel springen. Auch für Sandy Medved, inzwischen Ehemann von Larissa Kastein-Medved, eigentlich ein Routinesprung. Doch beim Beschleunigen auf der Rampe sprang der Gang heraus. Im Leerlauf bekam die Maschine nicht genug Schwung – und knallte samt Fahrer gegen den "Globe of Speed". Minuten nach dem Unfall waren die Rettungskräfte da und brachten Sandi Medved ins Krankenhaus. Die Diagnose: Beide Knochen seines rechten Unterschenkels sind mehrfach gebrochen. "Wenn ich mir das Video ansehe, was eigentlich passiert ist, dann kann ich sehen, dass ich versucht habe, das Bein vor dem starken Aufprall anzuspannen", sagte er selbst, als stern TV ihn im Krankenhaus besuchte. "Mein rechtes Bein nahm die ganze Energie auf und wurde im Stiefel zertrümmert. Aber ich bin froh. Es hätte viel schlimmer kommen können."

"Ich wusste vorher, dass soetwas passieren kann"



Bei seinem Besuch bei stern TV am 3. August – zusammen mit seiner Frau und Zirkustochter Larissa und deren Vater Benno Kastein, sagte Sandy Medved noch: „Für mich war es das schon immer: Motorräder und Springen. Wenn ich morgens aufwache, will ich nichts anderes machen.“ Larissa ist die künstlerische Leiterin des Zirkus Flic Flac. Jedes Mal, wenn ihr Mann seine waghalsigen Sprünge mache, sei sie noch aufgeregt. Insgeheim hoffe sie, so die Tochter des Zirkus-Gründers, dass Sandy mit den gefährlichen Sprüngen aufhört. „Das weiß er am besten, ob er das weiterhin machen möchte und kann“, sagt sie. „Ich wusste auch vorher, dass so etwas passieren kann – und schlimmere Sachen. Deswegen: Ja ich habe Angst.“

Ob der 32-Jährige wieder in der Show mitfahren wird, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch ungewiss. Für Sandy Medved war es zudem nicht der erste Unfall. Der Freestyler war bereits im November 2014 bei der gleichen Nummer verunglückt. Er hatte sich um wenige Zentimeter verschätzt und stürzte auf den Rücken. Pures Glück, dass auch damals nichts Schlimmes passierte. Inzwischen sagt der Slovene selbst: „Was muss noch passieren, damit ich sage: Es ist genug. Mein Körper hat schon ein paar harte Schläge und Verletzungen einstecken müssen. Aber in Wirklichkeit frage ich mich auch, was noch passieren muss, damit ich aufhöre.“ Ein Jahr wird es dauern, bis das Bein wieder so verheilt ist, dass es den Anforderungen der extremen Sprünge genügen würde.