Der Computervirus Locky, der weltweit für Aufregung sorgte, weil er tausende Rechner lahmlegte, war nur eine der vielen Sicherheitslücken, mit denen Verbraucher 2016 konfrontiert waren. Abzocke lauert bei der modernen Kommunikationstechnik überall. Doch stern TV-IT-Experte Tobias Schrödel lässt die Zuschauer damit nicht allein: Ob Trojaner auf dem Smartphone, Funkkameras, die Hackern ganz leicht den Blick in fremde Wohnzimmer ermöglichen oder Alarmanlagen, die sich von Einbrechern ein- und ausschalten lassen – auch im vergangenen Jahr berichtete stern TV regelmäßig über Gefahren in der IT-Welt und Tobias Schrödel stand mit Tipps zur Sicherheit zur Seite. In der Sendung am Mittwochabend bekommen Sie noch einmal eine Zusammenfassung.