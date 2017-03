Raser bekommen erstmals lebenslange Haftstrafen – wegen Mordes

Es ist gut ein Jahr her, als sich Marvin N. und Hamdi H. ein illegales Straßenrennen auf dem Kurfürstendamm in Berlin lieferten. Dabei überfuhren sie mehrere rote Ampeln - mit tödlichen Folgen. Das Opfer: Der 69-jährige Michael W., der mit seinem Wagen bei Grün aus einer Nebenstraße kam. Einer der Sportwagenfahrer raste ungebremst mit 160 km/h ihn hinein. Der Rentner hatte keine Chance.

Jetzt sollen die jungen Männer wegen Mordes nach dem Landgericht in Berlin lebenslang ins Gefängnis. Das Urteil sorgt für Schlagzeilen, denn noch nie wurden Raser in Deutschland so hart bestraft.

Für Maximilian W., den Sohn des Opfers und Nebenkläger in dem Prozess, ist das ein gerechtes Urteil. "Mir ist ein Stein vom Herzen gefallen. Diese Signalwirkung war mir wichtig", so der 36-Jährige nach der Urteilsverkündung.

Deutschlandweit kommt es immer wieder zu tödlichen Unfällen durch illegale Straßenrennen. Oft mit fatalen Folgen: Am 14. April 2015 verlor ein Raser bei einem Rennen in Köln die Kontrolle über seinen Wagen und tötete eine 19-jährige Studentin. Am 10. Juli 2015 starb – ebenfalls in Köln – ein Fahrradfahrer, wieder durch ein Straßenrennen. Und am 19. Mai 2016 wurde in Hagen ein sechsjähriger Junge lebensgefährlich verletzt. Alle waren Zufallsopfer, nichtsahnend unterwegs. Doch abschreckende Konsequenzen haben derartige Unfälle für die Raser nicht. Bisher fielen die Strafen für Raserei eher milde aus: Zu schnelles Fahren wird lediglich als Ordnungswidrigkeit eingestuft und mit Geldbußen und vorübergehendem Führerscheinentzug bestraft. Das bemängelt auch Hauptkommissar Rainer Fuchs von der Kölner Polizei. Mit der Projektgruppe "Rennen" gehen er und seine Kollegen seit knapp zwei Jahren gezielt gegen Raser und illegale Straßenrennen vor. Allerdings lassen sich diese Autorennen schwer nachweisen, da das Kräftemessen oft spontan entsteht unter sich völlig Unbekannten. Und laut Ermittlungsleiter Rainer Fuchs sind die meisten vollkommen uneinsichtig, was sie da tun: "Es sind junge, unerfahrene Fahrer, mit Autos von mehreren Hundert PS. Junge Männer, die sich selbst überschätzen – auf der Straße ist das Sprengstoff ohne Ende."

Die Beamten setzen deshalb darauf, die Wagen dieser Rennkavaliere wegen unerlaubter Umbauten stillzulegen: Felgen, Auspuff oder Karosserie – wer auffällt, wird angehalten. Sind diese Änderungen nicht im Fahrzeugschein eingetragen, erlischt die Betriebserlaubnis und die Polizei kann die Wagen abschleppen und zum TÜV bringen lassen. Für die Fahrer ist das mit großem Zeitaufwand und hohen Kosten verbunden. Einen anderen Angang haben die Behörden bislang nicht. Deshalb forderte Rainer Fuchs bereits im November bei stern TV härtere Strafen: Wer billigend in Kauf nimmt, Unbeteiligte zu verletzen oder zu töten, solle mit Gefängnisstrafe rechnen müssen.

Tote bei illegalen Autorennen – wird das künftig generell "Mord"?

Müssen Raser nach diesem Urteil künftig mit härteren Strafen rechnen, womöglich wegen Mordes? Die Verteidigung der Berliner Unfallverursacher hat angekündigt, gegen das Urteil in Revision zu gehen – vor dem Bundesgerichtshof. Die Fachanwältin für Strafrecht und Verkehrsexpertin Gesine Reisert bezweifelt, dass der Widerspruch erfolgreich sein wird: "Es wird für die Verteidigung schwer werden, gegen die Annahme des bedingten Vorsatzes anzukämpfen. Denn das Berliner Landgericht hat festgestellt, dass die beiden Fahrer mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit von bis zu 160 km/h durch die Innenstadt gerast sind. Wenn sich das auf Gutachten stützt, wird das Urteil sehr schwer anzugreifen sein", so die Verkehrsjuristin. "Anders sieht es nach meiner Einschätzung für die lebenslange Fahrerlaubnissperre aus. Da ist das Gericht wohl etwas zu weit gegangen. Es kann ja nicht ausgeschlossen werden, dass sich die jungen Männer zum Besseren wandeln."

Dennoch seien in diesem Fall nicht alle Merkmale für Mord seien klar gegeben, meint die Fachanwältin: Zwar handele es sich bei den Autos um ein "gemeingefährliches Mittel" als Mordmerkmal, anders liege es jedoch, den Tätern "bedingten Vorsatz" und "niedere Beweggründe" eindeutig nachzuweisen, Gesine Reisert: "Generell ist jeder Fall ein Einzelfall, und die Messlatte für Mord ist enorm hoch. Meistens wird es in Fällen der Raserei wohl "Totschlag" sein. Aber das reicht ja auch schon für eine ausreichend hohe Bestrafung, finde ich."

Beim Bundesrat und der Bundesregierung gibt es Pläne, die Teilnahme an illegalen Autorennen generell unter Strafe zu stellen. Doch: Es bleibt die Schwierigkeit, den Beteiligten das Rennen und die Teilnahme eindeutig nachzuweisen: Landesweit gibt es zu wenige Polizisten, die an Ort und Stelle eingreifen könnten, um die Raser anzuhalten. Und dann nutzen die schärfsten Gesetze nichts.