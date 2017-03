Vater von vermisster Studentin ist sicher: "Malina lebt"

Inzwischen ist die 20-jährige Studentin Malina Klaar seit anderthalb Wochen verschwunden. Trotz groß angelegter Suchaktionen bleibt es ein Rätsel, was Malina am frühen Sonntagmorgen am Stadtpark in Regensburg zugestoßen sein könnte. Malina Klaar war am Morgen nach einer Party nicht in ihre Wohngemeinschaft, die eigentlich nur anderthalb Kilometer entfernt lag, zurückgekehrt. Stattdessen hatte sie sich bei ihrer Mitbewohnerin gemeldet und gesagt, sie sei am Stadtpark. Malina Klaar war erst vor ein paar Tage aus der Region Fürstenfeldbruck zum Studium in das rund 100 Kilometer entfernte Regensburg gezogen. Sie kannte sich dort noch nicht gut aus.

Bitte um Mithilfe Die Studentin ist 20 Jahre alt, 1,67 Meter groß und schlank. Sie hat braune, schulterlange, lockige Haare. Vor ihrem Verschwinden hat sie einen beigen oder hellbraunen Wollmantel mit auffälligem Fischgrätenmuster, eine schwarze Lederjacke, eine enganliegende schwarze Jeans mit braunem Ledergürtel und ein schwarz-weiß gemustertes Top mit Spaghettiträgern getragen. Daneben hatte sie eine schwarze Handtasche bei sich und hat womöglich eine auffällige Kette mit Lederband und einem silbernen Schneckenanhänger um ihren Hals getragen.



Weitere Informationen finden Sie hier auf der Facebook-Seite zu der Suche nach Malina Klaar: facebook.com/wirsuchendichmalina



Hinweise zum Aufenthaltsort von Malina Klaar nimmt jede Polizeidienststelle und die Kriminalpolizei Regensburg unter der Telefonnummer

(0941) 506 2888 entgegen.



"Ich gehe davon aus, dass ich Malina lebend zurückbekomme"

Freunde und die Eltern der Studentin haben im Internet aufgerufen und in den sozialen Netzwerken um Hilfe gebeten. Die Beiträge auf Facebook wurden zehntausendfach geteilt. Zehntausende Menschen haben sie gelesen. Zehntausende Male schöpfen Malinas Eltern und Freunde Hoffnung, dass irgendjemand etwas gesehen hat. Nun sind anderthalb Wochen vergangen und es gibt weiter kein Lebenszeichen von Malina Klar. "Morgens ist der erste Gedanke: Das Kind ist weg!", sagt Malinas Vater Joseph Zawadzki zu stern TV. Es sei jeden Tag eine Last und schmerzhaft. Doch weitergehende Gedanken würden ihn schwächen - und so würde er einfach versuchen zu funktionieren. Malinas Vater ist sich sicher: "Malina ist noch am Leben. Ich gehe davon aus, dass ich Malina lebend zurückbekomme. Mein Vertrauen verliere ich nur, wenn ihr irgendetwas zugestoßen ist." Möglicherweise werde sie irgendwo festgehalten und könne sich nicht alleine befreien, so seine Vermutung. Alle Hoffnungen stützen sich nun auf die Öffentlichkeit und das Fernsehpublikum – um Malina vielleicht doch noch lebend zu finden. Denn: Viel mehr, als die letzten Minuten vor dem Verschwinden von Malina Klaar haben die Beamten nicht. "Wenn ich Malina etwas schulde, dann, dass ich weitergehe und dass ich – solange es Hoffnung gibt – alles dafür tue, dass sie zurückkommen kann", sagt Joseph Zawadzki. "Und ihr alles an guten Gefühlen schicke, die ich in mir habe. Und dass ich nicht in mir zusammenbrechen darf."

Was wir über Malinas Verschwinden wissen:

Gegen fünf Uhr am Sonntagmorgen des 19.03. macht sich Malina Klaar alkoholisiert von der Elektro-Party im Kulturzentrum "Alte Mälzerei" auf den Heimweg.



Das letzte Lebenszeichen ist eine Nachricht an ihre Mitbewohnerin, in der Malina angibt, am Regensburger Stadtpark zu sein - fernab des eigentlichen Heimweges. Ihr Handy habe nur noch wenig Akku. Zweimal versucht sie noch ihren Freund zu erreichen.

