Rocker vs. vegane Burger: Wie eingefleischte Männer auf unechte Buletten reagieren

Wie reagieren überzeugte Fleisch-Esser, wenn man ihnen vegane Burger unterjubelt? Also rein pflanzliche Buletten. Merken sie einen Unterschied? Und was, wenn die Burger geradezu verblüffend gut schmecken? stern TV hat eingefleischte Männer und Frauen auf die Probe gestellt – und Besuchern eines Motorradfestivals an einem Foodtruck heimlich vegane Burger verkauft. Ob sich die knallharten Fleisch-Fans haben täuschen lassen, wie sie reagiert haben, als sie von der Mogelpackung erfuhren - und ob sie sich am Ende von der fleischlosen Kost überzeugen ließen: Den spannenden Ausgang des Experiments sehen Sie Mittwoch live bei stern TV. Dazu im Studio: Sebastian Frank und Pit Reger mit ihrem Foodtruck und veganen Testprodukten.