Wie Dieter Genreith mit 64 Jahren noch sein Glück fand

Zusammen geben Carolin Genreith, der Rentner Dieter Genreith und die junge Thailänderin Tukta ein eher ungewöhnliches Bild ab. Denn auf den ersten Blick weiß niemand so genau, wer in diesem Trio welche Rolle spielt. Doch vorweg gesagt: Es soll nicht um Klischees gehen, sondern eher gegenteilig: Carolin Genreith hat über die Liebesgeschichte ihres Vaters einen Film gedreht, in dem sie mit dokumentarischem und beobachtenden Blick der Beziehung zwischen ihm, dem 64-jährigen Rentner und ihr, der Anfang 30-jährigen Frau aus Thailand auf den Grund geht.



"Ich wollte nicht glauben, dass mein Vater einer dieser Sextouristen ist."

Als Carolin Genreith von der neuen Freundin ihres Vaters erfuhr, war auch sie erstmal geschockt: "Ich dachte, der spinnt. Mir war das irre peinlich". Die 32-Jährige konnte nicht fassen, dass sich ihr Vater Dieter ausgerechnet in eine Thailänderin verliebt hat, die noch dazu erst so alt ist, wie sie selbst. Immer wieder habe sie dieses gewisse Bild im Kopf gehabt: "Ich wollte nicht glauben, dass mein Vater einer dieser Sextouristen ist."

Doch inzwischen sind Dieter Genreith und seine Tuktu seit fünf Jahren ein Paar – und sogar verheiratet. Die beiden leben zusammen auf einem Hof in der Eifel. Carolin, Dieter und Tuktu verständigen in einem wilden Mix aus Deutsch, Thailändisch und Händen und Füßen. "Wenn Tukta sich traut zu sprechen, dann klappt´s eigentlich schon ganz gut, wenn man langsam spricht, dann versteht sie alles oder das meiste", sagt Carolin Genreith. "Und wenn gar nichts mehr geht, machen Tukta und ich uns über Papa lustig, dann nehmen wir ihn zusammen ein bisschen auf den Arm."

Doch so harmonisch war es zwischen den fast gleichaltrigen Frauen nicht immer. Carolin Genreith brauchte mehrere Jahre, um die Beziehung ihres Vaters zu der jungen Thailänderin zu akzeptieren. Mit dem Film schaffte sie es, sich ihnen anzunähern. Er erzählt aber auch von den Verständnisschwierigkeiten, die Vater und Tochter hatten. Etwa, warum der 64-Jährige in Deutschland keine Frau findet – und sich in seinem Alter dann eine Thailänderin "nimmt". "Ich weiß halt nicht, was so eine junge Frau von dir möchte", sagte sie zu ihrem Vater. "Ob die dich wirklich schön finden kann, ob sie wirklich in dich verliebt sein kann. Einer älteren Frau würde ich das eher abnehmen." Dieter Genreith jedoch setze dagegen: "Den Frauen hier bin ich zu alt. Aber ich bin doch für 'ne 60-Jährige nicht zu alt! Die Frauen hier haben doch alle einen Spleen im Kopf: Die wollen jemanden mit 40. Und wenn ich dann eine 20 Jahre jüngere Frau habe, dann bin ich der Sextourist. Das ist doch alles lachhaft!".

Film "Happy", der Dokumentarfilm von Carolin Genreith über das Vater-Tochter-Verhältnis während sich der 64-Jährige in eine 30 Jahre jüngere Thailänderin verliebt, startet Mitte März in den deutschen Kinos.

Diskussionen wie diese waren zwischen Tochter und Vater lange Zeit an der Tagesordnung. Die Vorstellung – ihr Vater mit einer Thaifrau – war ihr so unangenehm, dass sie anfangs nicht einmal ihren Freunden davon erzählte. "Ich habe mir immer gewünscht, einen ganz normalen Vater zu haben", erzählt Carolin Genreith. "Einer, der nicht in Unterwäsche sein Federvieh über den Hof treibt. Er war mir auch als Kind oder Jugendliche immer schon peinlich. Und als er dann mit dieser Thaifrau um die Ecke kam – das war dann das i-Tüpfelchen. Man möchte als Tochter doch zu seinem Vater aufsehen können."

Ist es Liebe – oder doch ein Deal?

Dieter Genreith lebte seit seiner Scheidung von Carolins Mutter vor 14 Jahren alleine. Die Ehe scheiterte nach 25 Jahren. Als Carolin und ihre zwei Geschwister nacheinander das Haus verließen, vereinsamte ihr Vater auf dem Hof, der einst für eine große Familie vorgesehen war. Eigentlich habe er gedacht, er könne eine neue Frau finden. "So wie früher habe ich gedacht. Und da muss ich ehrlich sagen, da habe ich mich auf den Hintern gesetzt, wie schwer das geworden ist. Ich habe eigentlich nur Katastrophen kennen gelernt", erzählt Dieter Genreith. Danach habe er das Thema vorerst für sich abgehakt und gedacht, er würde eben alleine bleiben. Doch genau in dieser Phase seines Lebens lernte er 2012 in einem Urlaub in Thailand die 30 Jahre jüngere Tukta kennen. Die beiden verbrachten in Tuktas Heimatdorf im Nordosten des Landes sorglose Tage zusammen. "Tukta hat mir von Anfang an gefallen, weil sie mich immer angestrahlt hat. Das fand ich so toll, dass ich nach Hause geflogen bin und gedacht habe: 'Die möchtest du aber noch mal wiedersehen!'"

In den folgenden drei Jahren telefonierten die beiden fast täglich, Dieter Genreith belegte dafür sogar einen Thailändisch-Kurs. Um Tukta zu unterstützten, schickte der Rentner immer wieder Geld nach Thailand. Als von einer Heirat die Rede war, nahmen die Zweifel bei Tochter Carolin weiter zu. Doch Tukta würde nur als Frau von Dieter Genreith nach Deutschland kommen können. "Ich würde liebend gerne mit Tukta hier längere Zeit leben, ohne zu heiraten – um einfach zu gucken: Schaffen wir den Alltag? Klappt das mit uns? Aber das ist nicht möglich", rechtfertigte der 64-Jährige die Entscheidung.

2015 reisten Vater und Tochter zusammen nach Thailand, damit Carolin Genreith Tukta kennenlernen konnte. Die Kamera nahm sie mit und das Filmprojekt nahm seinen Lauf. Die Dokumentarfilmerin erfuhr, dass auch Tukta ihre ganz eigene Geschichte hinter sich hatte: Sie war von ihrem ersten thailändischen Mann betrogen worden, vom zweiten wurde sie geschlagen. Dann traf sie den 64-Jährigen Deutschen Dieter: "Ich fand ihn ganz niedlich. Da hat er auch schon so lustig gesprochen, viele Witze gemacht und viel gelacht." Sie sei nach langer Zeit wieder glücklich gewesen, so die Thailänderin. Im November 2015 heirateten die beiden in Bangkok. Sie sind "happy". "Ich genieße es, nicht mehr einsam zu sein, ich genieße es, endlich wieder eine Partnerin zu haben. Und ich glaube, dass Tukta es genießt, dass sie einen Mann gefunden hat, der sie schätzt und dass sie merkt, dass es anders ist: dass ich ein Partner bin", so Dieter Genreith.

Seit Oktober ist Tukta in Deutschland und geht hier mehrmals in der Woche zu einem Integrationskurs, um die deutsche Sprache zu lernen.

Ist es Liebe – oder doch ein Deal? Carolin Genreith ist durch ihren Film über die Beziehung zu ihrem ganz eigenen Fazit gekommen. "Doch, es ist eine Liebesbeziehung. Aber es ist eben eine Liebesbeziehung, die an bestimmte Bedingungen geknüpft ist: Tukta erwartet von meinem Vater schon, dass er regelmäßig Geld an ihre Familie überweist, damit ihre Eltern versorgt sind. Und mein Vater weiß das. Und das ist auch der Deal. Das ist aber auch okay."