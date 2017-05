Warum diese junge Frau verzweifelt nach ihren leiblichen Eltern sucht

Als die kleine Kristina am 2. April 1991 zur Welt kam, ging für ihre Eltern ein Traum in Erfüllung: Sie hatten ihr Wunschkind bekommen. Dass dieses Mädchen gar ihr Kind ist, ja sogar keinerlei genetische Übereinstimmung mit ihren Eltern hat, wurde erst viele Jahre später klar. Kristina V. hatte nämlich einen DNA-Test machen lassen. "Das war, als öffnete sich eine Falltür unter mir.", erzählt die 26-Jährige. Seitdem möchte sie nur wissen: Wer sind ihre leiblichen Eltern? Und was ist bei ihrer Zeugung in der renommierten Reproduktionsklinik in Österreich damals schief gelaufen? Ganz offenbar muss ihrer Mutter eine fremde befruchtete Eizelle eingesetzt worden sein. Und damit nicht genug: Wie sich herausstellte stammt auch ihre Schwester, die in der gleichen Klinik durch künstliche Befruchtung gezeugt wurde, nicht von ihrem Vater ab. Während ihrer gesamten Kindheit waren die fehlenden Ähnlichkeiten zu ihren Eltern zwar aufgefallen, aber von allen akzeptiert worden - warum auch zweifeln? Jetzt kann Kristina V. nur sagen; "Ich kenne niemanden, der mit mir verwandt ist. Ich habe jahrelang in einer Illusion gelebt."

