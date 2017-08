Erfüllt sich für Robin und Jasmin der Traum vom Supermodel-Leben?

Von der Straße auf den Catwalk! Gibt es so etwas wirklich? Und wenn ja, wie? Das fragen sich weltweit Millionen Teenager, die alle denselben Traum haben: Model werden! Und es kann tatsächlich klappen, wenn man es richtig anstellt, sagt Agenturchef und Modelscout Yannis Nikolaou aus Hamburg. Seine erfolgreichsten Models und Covergirls habe er auf der Straße entdeckt. stern TV hat mit ihm gemeinsam ein Experiment gestartet und den Modelscout beim Casting neuer Talente auf den Straßen Hamburgs begleitet. Zwei von sechs jungen Frauen und Männern haben inzwischen bewiesen, dass sie es schaffen könnten.



Seit dem ersten Probeshooting in der Agentur Nikolaous kämpfen sich Jasmin und Robin durchs Modelbusiness – mit ersten Erfolgen: So hat die 19-jährige Jasmin tatsächlich gleich zwei Laufsteg-Jobs auf der Fashion Week in Berlin ergattert. Schüler Robin hat diesen Schritt noch vor sich. Er kämpft weiterhin darum, von ersten Kunden und Designern gebucht zu werden. In Teil 4 "Von der Straße auf den Catwalk" stellen sich beide Newcomer dem Casting für ein vielversprechendes Fotoshooting eines Taschenlabels. Wer überzeugt mehr? Und wie meistern die unerfahrenen Teenager die Herausforderungen? Am Mittwochabend sehen Sie den vorletzten Teil der stern TV-Sommerserie.