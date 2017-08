Erste Model-Jobs für die Neulinge Jasmin und Robin

Haben Jasmin und Robin tatsächlich das Zeug zum Supermodel? In der dritten Folge des stern TV-Model-Experiments geht es für die beiden Teenager, die auf der Straße entdeckt wurden, ans Eingemachte: Kann der 17-jährige Robin beim professionellen Sedcard-Shooting überzeugen? Und gelingt es der 19-jährigen Jasmin, einen begehrten Laufsteg-Job auf der Fashion Week in Berlin an Land zu ziehen? stern TV hat die Neuentdeckungen von Modelscout Yannis Nikolaou bei ihren ersten Schritten im Model-Business begleitet. Kleine Erfolge und bittere Erkenntnisse: Teil drei der großen Sommerserie: Mittwochabend bei stern TV.