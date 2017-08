Welches von sechs neuen Talenten zeigt auch vor der Kamera Potenzial?

Von der Straße auf den Catwalk! Gibt es so etwas wirklich? Und wenn ja, wie? Das fragen sich weltweit Millionen Teenager, die alle denselben Traum haben: Model werden! Und es kann tatsächlich klappen, wenn man es richtig anstellt, sagt Agenturchef und Modelscout Yannis Nikolaou aus Hamburg. stern TV hat mit den Modelscout auf den Straßen Hamburgs begleitet – auf der Suche nach neuen Gesichtern, die das Potenzial für eine Modelkarriere haben.

In Teil 2 diese Woche stehen die vielversprechenden Nachwuchsmodels erstmals vor der Kamera. Halten die jungen Talente auch, was sie auf den ersten Blick versprechen? Und wer bleibt unterwegs auf der Strecke? Von der Straße auf den Catwalk: Mittwochabend bei stern TV.