Wie ein Mann die Schmerzen einer Geburt erlebt

Männer bekommen keine Kinder, und das ist auch gut so. Das zumindest denken viele Frauen, die schon einmal eine Geburt erlebt haben. Kaum ein Mann würde wohl die Geburtsschmerzen aushalten. Oder doch? Gaylord Kingerter jedenfalls darf genau das erleben. Er habe schon häufiger behauptet, dass die Geburt eines Babys wohl nicht so schlimm sein könnte, schrieb seine Frau an die stern TV-Storybox. Das Paar erwartet in wenigen Wochen ein Kind. Und Monja Kingerter möchte, dass sich ihr Mann der gewagten Behauptung stellt: "Ich habe ihm gesagt: Wenn ich irgendwann schwanger sein sollte, melde ich mich bei stern TV und bitte darum, dich an einen Wehen-Simulator anzuschließen", berichtet die 26-Jährige in ihrer E-Mail.



Gemeinsam mit Storybox-Reporter Stefan Uhl hat Monja Kingerter ihren Mann Gaylord zu dem ungewöhnlichen Test überredet ... Doch weil die ersten Wehen, die er erlebte, für eine richtige Geburt längst nicht ausgereicht hätten, wird der werdende Vater bei stern TV erneut an den Wehen-Simulator angeschlossen. Wie ein Mann eine Geburt erleben würde - heute Abend live in der Sendung.

Die stern TV-Storybox Wenn Sie auch eine außergewöhnliche Geschichte erlebt oder ein Thema haben, von dem Sie denken "Darüber müsste stern TV mal etwas machen", dann schreiben Sie uns an storybox@sterntv.de.



Noch besser: Schicken Sie uns über die virtuelle Storybox oder per WhatsApp an 0157 322 00 700 ein Video von Ihrer Geschichte.