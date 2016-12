Der Weihnachtsmann hat schwer zu schleppen, denn die Deutschen wünschen sich alljährlich mehr neue Technik für ihr smartes Heim. Auch dieses Jahr werden wieder etliche Geräte durch neue, schnellere und praktischere ersetzt. Das ist erstmal nicht so schlimm, wie es hier klingen mag. Der Elektromüll nimmt noch den geringsten Anteil aller Abfälle in Deutschland ein. 21,6 Kilogramm an Elektroaltgeräten wirft jeder von uns pro Jahr weg, besagen Zahlen des Statistischen Bundesamts. Anders als Haushaltsabfälle darf Elektroschrott aber nicht in den allgemeinen Müll wandern. Und leider werden häufig Sachen aussortiert, die einem anderen noch dienen könnten, weil sie noch funktionieren oder allenfalls kleine Defekte haben. Warum ihnen – in der barmherzigen Weihnachtszeit – nicht ein zweites Leben schenken?



Elektroschrott richtig entsorgen - so geht's Was muss ich mit meinen Elektroaltgeräten machen? Verbraucher sind verpflichtet, aussortierte Elektrogeräte auf einem der drei offiziellen Wege zu entsorgen. Keinesfalls dürfen sie in den Hausmüll wandern. Entweder Sie geben die Geräte an einer der kommunalen Sammelstellen Ihrer Stadt ab, also beim Entsorgungsmobil oder auf Wertstoffhöfen (Infos, Termine und Adressen s. örtlichen Abfall-Kalender). Oder Sie geben sie beim Fachhandel in einen der Sammelbehälter ab. Dritte Möglichkeit: per Versand an einen Online-Händler. Für Sie als Verbraucher ist jeder dieser Abgabewege kostenlos. Einen Kaufbeleg oder Kassenbon brauchen Sie nicht dafür. Größere Geräte, wie z.B. Waschmaschinen, muss ein Händler allerdings nur zurücknehmen, wenn etwas Vergleichbares wieder gekauft wird. Eine Rückgabemöglichkeit in Ihrer Nähe können Sie für kleinere Geräte auch über diese Seite finden. Warum muss Elektroschrott so speziell entsorgt werden? Weil bestimmte Materialien, die in Elektronikgegenständen verarbeitet sind, die Umwelt gefährden und somit auch den Menschen, wenn sie in den natürlichen Kreislauf kommen. Außerdem sind die Wertstoffe wie Metalle darin wertvoll und sollen recycelt werden. Beispiel Kühlschrank: Da muss ein Gemisch aus Kühlmittel und Öl abgesaugt werden. In alten Geräten steckt oft auch noch das klimaschädliche Gas FCKW. Handys, Computer und Co. enthalten Metalle wie Gold, Kupfer und Silber. Fachbetriebe holen sie aus Bauteilen wieder heraus. Wie funktioniert der Rückversand an den Onlinehandel? Es gibt Dienstleister wie "WEEE Return" oder die "European Recycling Plattform" (ERP), die die Rücknahme für den Onlinehändler erledigen. Auf einigen Online-Shop-Seiten findet sich ein Link – zu finden über "Hilfe", Service oder Freitextsuche –, über den Sie den Paketaufkleber für den kostenlosen Versand ausdrucken können (z.B. für Amazon hier, Mediamarkt hier). Das Paket geben Sie dann bei dem jeweils angegebenen Paketdienst ab. Altgeräte können bis 31 Kilogramm (Kantenlängen max. 120 x 60 x 60 cm) verschickt werden. Für größere und schwerere Geräte muss man einen Abholtermin vereinbaren. Andere Online-Händler legen der Neuware einen Retourenschein bei, so dass Sie das Altgerät im Gegenzug verschicken können. Diesen Schein können Sie teilweise auch anfordern. Ein Großteil der Onlinehändler regelt das bisher allerdings gar nicht oder äußerst verbraucherunfreundlich, so die Kritik der Deutschen Umwelthilfe. Wie kann ich meinem Altgerät ein zweites Leben schenken? Vielerorts gibt es inzwischen so genannte Repair-Cafés oder gemeinnützige Organisationen, die gut erhaltene Elektrogeräte mit leichten defekten nehmen und sie reparieren. Meist arbeiten dort Freiwillige oder Menschen, die dort eine Ausbildung erhalten und so wieder eine Arbeit finden. Ein Beispiel im stern TV-Beitrag ist das Secondhand-Möbelhaus "Neufundland" in Frankfurt.

Repair-Café suchen

Reparatur-Initiativen









stern TV hat sich einen Tag lang auf Wertstoffhöfen in Bocholt und Frankfurt umgesehen – und dabei einige noch brauchbare Elektrogeräte aus dem Müll gefischt, die in dem Warenhaus "Neufundland" neue Besitzer finden sollten. In Begleitung von Harry Singh, Informationselektroniker und Mitarbeiter des Recyclingzentrums in Frankfurt, haben wir Elektrogeräte zur Aufbereitung und zum Wiederverkauf gesucht. Darunter: eine Infrarot-Wärmelampe, ein Audio-Receiver, originalverpackte PC-Mäuse und Tastaturen, ein Flachbildfernseher mit Fernbedienung, DVD-Player und Röhrenfernseher. "Der lässt sich nicht mehr verkaufen", weiß Harry Singh über den Röhrenfernseher, eben aus jenem Grund, aus dem er abgegeben wurde: zu groß, zu schwer und frisst mehr Strom, als ein neues Gerät. Röhrenfernseher würde er schon seit mehr als zwei Jahren nicht mehr in den Verkauf geben, so der Recyclingexperte. Stattdessen werden die Geräte zerlegt und die darin enthaltenen Rohstoffe von den rund 160 Mitarbeitern im Recyclingzentrum akribisch sortiert. Kunststoffe, Edelmetalle – fast alles hat noch einen Wert. Das hat sich auch bei Müllsammlern in ganz Deutschland rumgesprochen. "Hier in Frankfurt ist es so, dass wir eine Beraubungsquote von circa 30 Prozent verzeichnen."



Was die wenigsten Menschen wissen: Mit dem Abstellen auf dem Bürgersteig oder an der Straße als Sperrmüll, geht alles in den Besitz der Kommune oder des örtlichen Entsorgers über. Vielerorts ist das Mitnehmen von Sperrmüllgegenständen verboten. So auch in Münster, wo stern TV mit versteckter Kamera Müllsammler beobachtet hat. Sie beriefen sich meist darauf, dass es sich um "herrenloses Gut" handele. Die Gegenstände wie Staubsauger oder Elektrogrill landen dann wieder auf dem Flohmarkt. Während es mancherorts stillschweigend akzeptiert wird, dass noch brauchbare Güter auf diese Weise neue Besitzer finden, gehen andere Städte wie Frankfurt rigoros gegen Sammler vor. Die wertvollen Rohstoffe in Elektrogeräten werden in den Recyclingzentren aufbereitet und wieder verkauft, sie spielen bei der Kalkulation der Müllgebühren eine wesentliche Rolle.

Neun Mal Elektroschrott im Wert von 319 Euro

Die Ausbeute auf den Wertstoffhöfen – selbstverständlich mit Erlaubnis der Betreiber - ergab für stern TV gut 20 mehr oder minder brauchbare Geräte. Alle Elektrogegenstände durchliefen eine Prüfung nach der sogenannten VDE-Sicherheitsnorm, bei der Harry Singh prüft, ob Spannung austritt und äußerst pingelig darauf achtete, dass von keinem der Geräte eine Gefahr ausgeht – wie etwa durch ausgelaufene Batteriesäure. "Batteriesäure ist gesundheitsgefährdend. Aus dem Grund könnte man das auch nicht mehr verkaufen", so Singh. Der Flachbildfernseher samt Fernbedienung entpuppte sich als wertvollstes Stück für geschätzte 90 Euro Restwert. Insgesamt waren bei der Sammelaktion nach sieben Stunden neun Artikel für einen Wiederverkauf beim Möbelhaus Neufundland geeignet, inklusive einem Jahr Garntie. Gesamtwert: 319 Euro. "Wenn man mit wenigen Handgriffen etwas repariert, das vorher nicht funktioniert hat, dann ist es toll, wenn das Gerät noch weiter verwendet werden kann", freut sich der Recyclingspezialist. Somit haben wenigstens einige der Geräte, die normalerweise auf dem Elektroschrott gelandet wären, noch eine zweite Chance bekommen.

Übrigens: Der Erlös aller durch diese stern TV-Aktion verkauften Elektrogeräte wird gespendet zugunsten der Obdachloseninitiative MAhLZEIT.

Wissen Sie, wie man Abfall richtig entsorgt? Ob Haushaltsmüll oder Essensreste, Elektrogeräte oder Altglas - täglich entstehen überall auf der Welt Berge von Müll. Wie viel Müll produziert der durchschnittliche Deutsche pro Tag? 0,5 Kilogramm 1,69 Kilogramm 5,2 Kilogramm 10,1 Kilogramm Zurück Weiter Teilen Facebook Twitter Google+