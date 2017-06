So wollen diese zwei Frauen durch Hypnose ihr Leben verändern

Hilft Hypnotherapie wirklich? Viele Menschen haben schon einmal darüber nachgedacht, es auszuprobieren, ob bei Flugangst, Übergewicht oder der Zigarettensucht. Auch Elisabeth Wartmann will endlich mit dem Rauchen aufhören, weil die 26-Jährige gerne ein Kind bekommen möchte. Esmeralda Sobrino-Sanchez will wieder schlank werden, wie früher. Doch alleine hat es die 33-Jährige bisher nicht geschafft, von ihren Essgelüsten loszukommen. Bei 1,62 Metern Körpergröße wog sie vor drei Monaten 103 Kilogramm. Die beiden Frauen haben sich bei Dr. Harald Krutiak in eine Hypnose-Behandlung begeben. Die ersten Sitzungen machten Hoffnung.



Doch wie sieht es 14 Wochen später aus? Sind sie standhaft geblieben? stern TV hat die Frauen während der vergangenen 100 Tage mit der Kamera begleitet. Wie sie in dieser Zeit gegen ihre Laster gekämpft haben, welche Rückschläge sie einstecken mussten und ob es ihnen am Ende tatsächlich gelungen ist, ihr Leben radikal zu ändern, werden Esmeralda Sobrino-Sanchez und Elisabeth Wartmann live in der Sendung berichten. Ebenfalls wieder zu Gast: Hypnose-Spezialist Harald Krutiak.