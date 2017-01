Wie es mit Hanka Rackwitz nach dem Dschungel nun weitergeht

Mit Skepsis, Erklärungsversuchen und Verwunderung beobachteten Zuschauer, Familie und Psychologen die Entwicklung von Hanka Rackwitz im RTL-Dschungelcamp. Wie konnte es sein, dass sich die von Zwängen im Alltag stark eingeschränkte Hanka nun in der australischen Wildnis so gut schlug? Ihr Verhalten löste auch jede Menge Kritik aus, nicht zuletzt auch von stern TV-Zuschauern, aber auch von Mitstreitern wie Kader Loth oder Fräulein Menke, die ihr vorwarfen, die Zwangserkrankung nur vorzutäuschen. Am Mittwochabend wird Hanka Rackwitz ebenfalls live zu Gast in der Sendung sein und über ihre Dschungelerfahrungen und ihr Leben danach sprechen.