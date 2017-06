Wie Hip-Hop-Weltmeister Majid Kessab Jugendliche von der Straße holen will

Er ist erst 24 Jahre alt und hat bereits alle wichtigen Titel geholt: Zuletzt setzte sich Majid Kessab bei der Hip-Hop-Weltmeisterschaft „Juste Debout“ erneut gegen die Konkurrenz durch – und gewann bereits zum zweiten Mal den Weltmeistertitel im Hip Hop Freestyle. Doch dem Sohn irakischer Einwanderer geht es nicht nur um den sportlichen Erfolg. Mit seiner eigenen Tanzschule in Krefeld will Kessab vor allem talentierte Jugendliche unterstützen, „um auch einige von der Straße zu holen.“ Über seine sportlichen Erfolge und sein soziales Engagement sprich Majid Kessab am Mittwochabend live bei stern TV.