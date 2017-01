Kandidaten-Check mit Olivia Jones und Peer Kusmagk

Der Travestiekünstler Oliver Knöbel ist seit Jahrzehnten öffentlich als Olivia Jones bekannt. Als Vize-Dschungelkönigin eroberte sie bei "Ich bin ein Star, holt mich hier raus!" 2013 die Herzen der Zuschauer und war kurz darauf bereits bei stern TV zu Gast. Bekannt wurde sie bereits Jahre zuvor als "Drag Queen" und war in zahlreichen Fernsehsendungen zu sehen.



Peer Kusmagk wurde 2011 in der fünften Staffel zum Dschungelkönig gewählt. Auch er berichtete damals bereits bei stern TV, wie er die Zeit im Dschungel erlebte. Der Schauspieler und Moderator ist ganz aktuell aus den TV-Sendungen "Deutschland tanzt" (ProSieben) und "Adam sucht Eva" (RTL) bekannt. In letzterer lernte er seine Partnerin Janni Hönscheid kennen.