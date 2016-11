Warum kommen große Unternehmen so oft davon, während kleine Unternehmen stets zur Kasse gebeten werden, sobald sie mal gegen Auflagen verstoßen? Das fragt sich auch der Blumenhändler Markus Mitrano. Er darf vor seinem Geschäft in der Fußgängerzone in Herne nur 2 Meter weit und 1,50 Meter hoch seine Blumen präsentieren. Beachtet er diese Vorschriften des Ordnungsamtes nicht, muss er zahlen: "Dann kommt sofort ein Bußgeld von knapp 200 Euro", so Mitrano. Im Juli musste er ein deswegen 178,50 Euro bezahlen – weil er einen Pflanzen-Transportwagen kurz in der Fußgängerzone abgestellt hatte, um neue Ware in der genehmigten Auslage zu dekorieren. Im Oktober machte er diesen Fehler versehentlich noch einmal. Ein drittes Bußgeld wurde ihm kurz danach mündlich angekündigt.

Mitrano hat bezahlt, und er wird wohl weiter bezahlen, sagt er: "Sonst würden die pfänden, dann würde der Gerichtsvollzieher kommen oder sie würden das Geld aus der Kasse rausholen", weiß der Blumenhändler. "Das geht kurz und schmerzlos, da machen die gar kein Federlesen."

Das unterscheidet den Blumenhändler Markus Mitrano vom Wursthändler Clemens Tönnies, Aufsichtsratsvorsitzender von Schalke 04 und Inhaber zahlreicher Wurst- und Fleischbetriebe. Tönnies ist unter anderem Inhaber der Zur-Mühlen-Gruppe. Zu dieser gehören wiederum zahlreiche bekannte Wurst-Marken, auch die aus dem Supermarkt bekannten Marken Böklunder und Könecke. Im Sommer 2014 hatte das Bundeskartellamt gegen die Böklunder Plumrose GmbH & Co. KG und die Könecke Fleischwarenfabrik GmbH & Co. KG ein Bußgeld in Höhe von sage und schreibe 128 Millionen Euro verhängt, wie der Präsident des Bundeskartellamts Andreas Mundt erklärte: "Wir haben Bußgelder gegen Wursthersteller und deren Manager verhängt. Man hatte sich abgesprochen über Preiserhöhungen gegenüber dem Handel. Gegen Böklunder Plumrose und Könecke haben wir ein Bußgeld von insgesamt 128 Millionen verhängt."

Doch Umstrukturierungen im Konzern der Unternehmensgruppe haben dazu geführt, dass diese Sanktion nicht vollstreckt werden kann. Die beiden betroffenen Firmen existieren inzwischen nicht mehr. Dem Jahresabschlussbericht der Zur-Mühlen-Gruppe aus dem Jahr 2014 ist zu entnehmen: Böklunder Plumrose und die Könecke Fleischwarenfabrik gibt es nicht mehr, allerdings gibt es die Böklunder Wurstfabrikation und die Könecke Wurstfabrikation. Und auch für die Verbraucher hat sich wenig geändert: Beide Würstchen-Marken gibt es noch – von zwei neuen Firmen.

Nicht nur kleine Unternehmer wie Markus Mitrano bringt dieser Fall zur Weißglut. "Anwälte werden dafür bezahlt. Die kriegen dann 100.000 Euro auf den Tisch geblättert – und dann haben die eine Gesetzeslücke gefunden", sagt der Händler aus Herne mit Blick auf den Fall des Wurstfabrikanten.

Was ist eine Wurstlücke?



Was muss sich ändern, damit auch Großunternehmer wie Clemens Tönnies für die Vergehen seiner Firmen haften? Die Antwort: Es muss die so genannte "Wurstlücke" geschlossen werden. Dabei handelt es sich nicht etwa um ein wurstbreites Loch oder einen Ausdruck für mangelnden Anstand, sondern um eine Gesetzeslücke mit eben diesen Folgen: Bei Tönnies waren die 128 Millionen Euro Bußgeld nicht mehr zu holen, weil laut bisherigem Gesetz ein Mutterkonzern für die Vergehen ehemaliger Tochtergesellschaften nicht mehr haften muss. Im Fall Tönnies spricht man bei dieser Gesetzeslücke von der "Wurstlücke". Im Bundestag wird derzeit diskutiert, wie sich solche Schlupflöcher schließen lassen: "Wir schließen diese Lücke und führen eine Konzernhaftung ein. Das geht leider nicht rückwirkend, aber das soll eben nicht noch einmal vorkommen. Künftig wird sowohl die Muttergesellschaft für ihre Tochter, als auch der Nachfol­ger eines Unternehmens die Bußgelder für frühere Kar­tellrechtsverstöße zahlen müssen", sagte der SPD-Vorsitzende und Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel am 27.09.2016. Der Gesetzentwurf aus September, wörtlich "Entwurf eines Neunten Gesetzes zur Änderung des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (9. GWB-ÄndG)" befindet sich derzeit im üblichen Gesetzgebungsverfahren. Wäre diese "Wurstlücke" im Gesetz geschlossen, müsste die Zur-Mühlen-Gruppe für ihre Töchterfirmen bezahlen – egal ob umstrukturiert oder nicht.