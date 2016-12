Exklusiv speisen, gemütlich ausschlafen, entspannen – und das alles für lau: stern TV-Reporter Hinrich Lührssen hat es sich ein Wochenende lang so richtig gut gehen lassen. Aber nicht etwa in einem Fünf-Sterne-Hotel, sondern in einer First-Class-Lounge am Frankfurter Flughafen. Aber auch mit anderen frechen Aktionen hat er die Zuschauer 2016 wieder zum Schmunzeln gebracht: Er demonstrierte, wie man mit einem 500-Euro-Schein kostenlos durchs Leben kommt und machte auf kuriose Fälle von Steuerverschwendung aufmerksam, wie zum Beispiel einen Bremer Tunnel, der für Chaos statt Verkehrsberuhigung sorgt. Und dann war da ja auch noch das teure Gutachten, das klären sollte, warum es auf einer Herrentoilette der Bremer Bürgschaft so erbärmlich stinkt.













Aussichtslose Aussichten, klanglose Klangbrücken: Die haarsträubendsten Fälle von Steuerverschwendung in Bildern Fullscreen