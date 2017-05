Warum unser IT-Experte Tobias Schrödel vor dieser und anderen "harmlosen" Apps warnt

Für Elizabeth Segarra war es ein Schock, als Tobias Schrödel bei ihr zu Hause klingelte und die 23-Jährige mit Bildern ihres kleinen Sohnes konfrontierte. Der ihr völlig fremde Mann war im Besitz der Bilder, weil er sich Zugriff auf den WhatsApp-Speicher der jungen Mutter verschafft hatte. Unser stern TV-Experte Tobias Schrödel will damit zeigen: So wie viele andere WhatsApp-Nutzer wägte auch Elizabeth Segarra sich und ihre Daten in Sicherheit, weil sie über den Messenger-Dienst hochverschlüsselt versendet werden. Doch: "Sobald die Dateien - wie Bilder, Videos, Dokumente und Sprachnachrichten - auf dem Android-Smartphone gespeichert werden, sind sie unverschlüsselt", so Schrödel. Und genau da liegt das Problem: Mit Hilfe so genannter Fake-Apps können sich Kriminelle ganz einfach Zugriff auf die Daten von WhatsApp-Nutzern verschaffen. Noch dazu lassen sich die harmlos wirkenden Fake-Apps für Laien kaum erkennen, da sie die versprochenen Funktionen tatsächlich bieten. Etwa im Fall einer kursierenden App namens "dm-Produkt-Tester".



Live bei stern TV wird der IT-Sicherheitsexperte Tobias Schrödel die Problematik erläutern und WhatsApp-Nutzern erklären, wie sie sich vor dem Datenzugriff Fremder schützen können.