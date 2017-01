Psychologe entkräftet Vorwürfe gegen Hanka Rackwitz

Es sind schwere Vorwürfe, die fast täglich gegen Dschungelcamperin Hanka Rackwitz laut werden: Dass sie trotz ihrer Zwangserkrankungen und Phobien an der RTL-Show teilnehmen kann, wollen ihre Kritiker einfach nicht glauben – und werfen der TV-Maklerin vor, nur zu simulieren. „Sie hat gewisse Vorrechte, die sie sich aufgrund ihres Vortäuschens einer psychischen Krankheit erstritten hat“, sagte etwa Ex-Camperin Fräulein Menke nach ihrem Ausscheiden aus der Show. Und auch zahlreiche Zuschauer äußern sich in den sozialen Netzwerken ähnlich: „Zu Hause fasst sie nix an und im Dschungel sitzt sie im Dreck auf dem Boden. Unglaubwürdig!“, heißt es dort. Oder: „Hanka macht Menschen, die wirklich krank sind, lächerlich.“ Diese Vorwürfe weist der Psychologe Thomas Hillebrand zurück. Er kennt Hanka Rackwitz persönlich, hat sie sogar mal zu einem seiner Seminare mitgenommen, wo sie über ihre Krankheit gesprochen hat. Er sagt: „Ich kann bestätigen, dass sie unter Zwängen leidet.“ Und: „Die mitunter bizarren Verhaltensweisen, die sie zeigt, sind mir auch von anderen Zwangspatienten bekannt, die ich in den letzten 20 Jahren behandelt habe.“ Auch Mutter Helga Rackwitz versicherte vergangene Woche im Gespräch mit Steffen Hallaschka: „Hanka verstellt sich nicht. Das kann sie gar nicht.“ Sie ist am Mittwoch gemeinsam mit Olivia Jones und Peer Kusmagk live zu Gast in der Sendung.