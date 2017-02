Land unter im Norden von Kalifornien. Nach heftigen Regenfällen sind viele Flüsse über die Ufer getreten, einige kleinere Städte wurden überflutet. Zu den Wassermassen kam besonders in Küstennähe ein heftiger Sturm. Einige Einwohner mussten von der Feuerwehr aus ihren Häusern gerettet werden, andere brachten sich selbst in Sicherheit. Viele Straßen waren unpassierbar, die Behörden rieten der Bevölkerung vorsichtig zu sein. Zwar entstand großer Sachschaden, Meldungen über Tote und Verletzte gab es aber zunächst nicht. Eine Entspannung der Lage ist zunächst nicht in Sicht. Es soll weiter regnerisch und stürmisch bleiben. Zudem sorgt Schmelzwasser aus den Bergen dafür, dass die Flüsse weiterhin viel Wasser führen.