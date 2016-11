Berlin, 04.11.16: Die Nacht zum 9. November wird in diesem Jahr für Viele in Berlin zu einer langen Nacht. An verschiedensten Orten der Hauptstadt - Unter den Linden, im Botschaftsviertel am Tiergarten, sogar in einigen Privatclubs - werden in der Nacht der Entscheidung in den USA große Wahlpartys gefeiert. Bis am Mittwoch irgendwann in der Früh feststehen wird, ob die Vereinigten Staaten künftig von Hillary Clinton regiert werden oder von Donald Trump. Wird es Trump, sind die Feiern wohl sofort vorbei. Deutschland - die offizielle Politik wie der Großteil der Bevölkerung - ist sich einig wie selten darin, dass die ehemalige First Lady und Außenministerin die klar bessere Wahl wäre. Nach der neusten Umfrage für die ARD-«Tagesthemen» meinen 77 Prozent der Bundesbürger, dass sich unter Trump das Verhältnis zu den USA verschlechtern würde. Bei einem Wahlsieg Clintons fürchten das nur fünf Prozent. Angela Merkel hat sich nie so klar geäußert, im Unterschied zu vielen anderen, ihrem Außenminister zum Beispiel. Aber wem die Kanzlerin den Vorzug gäbe, liegt auf der Hand. Clinton und sie kennen sich seit mehr als 20 Jahren. Sie schätzen einander. Dagegen gibt es zum Lager des republikanischen Kandidaten so gut wie keine Drähte. Merkel und Trump haben sich auch noch nie gesehen. Um Vertrauen aufzubauen, bräuchte es viel Zeit. Und, es heißt in der Bundesregierung: «Der Tag, dass wir uns nach Obama zurücksehnen, wird möglicherweise nicht sehr lange auf sich warten lassen».