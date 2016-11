Die ersten Stimmen sind ausgezählt, die US-Wahl 2016 hat begonnen. Acht Wahlberechtigte im kleinen Ort Dixville Notch waren die ersten an der Wahlurne. Die Präsidentschaftskandidatin der Demokraten, Hillary Clinton, konnte vier Wähler überzeugen, zwei Stimmen gingen an ihren großen Rivalen, den Republikaner Donald Trump.

In der Gemeinde in New Hampshire können die Einwohner seit 1960 bereits ab Mitternacht des Wahltags den Stimmzettel einwerfen. Durch die geringe Anzahl an Wahlberechtigten konnten die Stimmen zur diesjährigen Präsidentschaftswahl gleich im Anschluss ausgezählt werden.

Der Wahlkampf dauert noch an

Neben den vier Stimmen für Clinton und zwei für Trump erhielt auch der Kandidat der libertären Partei, Gary Johnson, eine, wie in der Nacht zum Dienstag auf einer handgeschriebenen Tafel zu sehen war. Die übrige Stimme ging an den republikanischen Herausforderer von 2012, Mitt Romney, der diesmal gar nicht kandidiert hatte.

Während das - einzige - Wahllokal in Dixville Notch öffnete, ist der Wahlkampf andernorts noch im Gange: Die demokratische Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton gibt in Raleigh, North Carolina, eine Mitternachtskundgebung. Clinton geht als Favoritin in die Abstimmung. Ein Ergebnis wird nach deutscher Zeit voraussichtlich am frühen Mittwochmorgen vorliegen.

Die Welt blickt auf die US-Wahl 2016

Der Sieger folgt als 45. US-Präsident Barack Obama, der das Weiße Haus am 20. Januar 2017 nach zwei Amtszeiten verlassen wird. Beide Kandidaten hatten bis zuletzt mit Skandalen und historisch schlechten Beliebtheitswerten zu kämpfen. Dem Ausgang der Wahl wird weltweit entgegengefiebert. Die Sorge vor einem Sieg des Populisten Trump ist groß, vor allem in Europa. Über Monate hatten sich Clinton und Trump einen erbitterten Wahlkampf voller persönlicher Angriffe geliefert.

Wahlberechtigt sind von den 322 Millionen US-Bürgern theoretisch alle, die mindestens 18 Jahre alt sind. Das sind etwa 219 Millionen Menschen. Die Wahlbeteiligung in den USA ist wegen verschiedener Hürden für die Wähler meistens niedrig. In diesem Jahr haben besonders viele Menschen bereits vor der Wahl ihre Stimme abgegeben, persönlich oder per Brief.