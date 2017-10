"Ehrenrunde" sorgt für Diskussionen

Ein Manöver am Flughafen Düsseldorf am Montag könnte einem Air-Berlin-Piloten vielleicht noch Ärger einbringen. Auf seinem letzten Langstrecken Flug von Miami nach Düsseldorf zieht der Flugkapitän statt zu landen hoch und saust noch einmal am Tower vorbei. Laut Medienberichten eine sogenannte Ehrenrunde für die Kunden der insolventen Airline. Das Luftfahrtbundesamt forderte Air Berlin auf, Stellung zu dem Vorfall zu nehmen. Die Behörde teilte mit, Durchstartemanöver seien nichts Ungewöhnliches, dieses Vorgehen weiche aber vom üblichen Prozedere ab.