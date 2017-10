"Game of Thrones"-Darsteller wirbt für Klimaschutz

Das Paradies der Malediven ist bedroht. Große Teile der Inselgruppe würden im Meer versinken, wenn der Meeresspiegel - bedingt durch den Klimawandel - weiter ansteigt. Die Regierung des Landes mit den derzeit noch rund 1200 Koralleninseln sucht nach Möglichkeiten, den Untergang zu verhindern. Auch die Vereinten Nationen haben schon lange Alarm geschlagen. Da kann ein wenig Prominenz als Unterstützung nicht schaden. Zu Beginn der Woche war der dänische Schauspieler und Game of Thrones-Darsteller Nikolaj Coster-Waldau zu Gast. Für die Vereinten Nationen setzt er sich für den Klimaschutz ein. Und warb auf den Malediven unter anderem für intelligente Bewässerungssysteme, eine Wiederherstellung der Küstenlinie und eine bessere Überwachung der Riffe: "Der erste Eindrücke von den Malediven sind die wundervollen Menschen, die hier leben. Aber es ist klar, dass sie vom Klimawandel betroffen sind. Das sehen wir an den Riffen und dass die Korallen ausbleichen. Wir müssen etwas tun, das ist ganz einfach." Coster-Waldau hat kürzlich eine Spendenaktion ins Leben gerufen, mit der er Hilfsprogramme der Vereinten Nationen gegen Armut und gegen den Klimawandel unterstützen will. Für die Malediven wird die Zeit knapp. Experten gehen davon aus. dass der Meeresspiegel bis Ende des Jahrhunderts um 26 bis 82 Zentimeter steigen wird.