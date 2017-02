"Moonlight"-Crew feiert Oscar

Auf dem Governors Ball, dem offiziellen Event nach der Oscar-Verleihung feiern die Hollywood-Stars den Abend. Mit dabei natürlich auch die Crew des diesjährigen Gewinner-Films "Moonlight". Regisseur Barry Jenkins zückte sein Smartphone und hielt den Moment fest, als sein Name auf den Sockel seiner Oscars-Trophäe graviert wurde. Moonlight ist ein Filmdrama, dass die Geschichte eines jungen, homosexuellen, afro-amerikanischen Mannes erzählt. Der Film ist in drei Kapitel unterteilt und beleuchtet das Leben in drei prägenden Lebensabschnitten. Das Gesprächsthema war natürlich die Panne bei der Vergabe des Oscars. Zuerst wurde nämlich "La La Land" als "Bester Film" ausgerufen, bis der Irrtum nur kurz danach auffiel. Moonlight-Schauspieler Shariff Earp blickt mit gemischten Gefühlen auf die Panne zurück: "Die Panne kann nicht von dem Gefühl wegnehmen, dass ein Film von Barry Jenkins nach dem Drehbuch von Tarell McCraney, der nur 1,5 Millionen Dollar gekostet hat, als "Bester Film" ausgezeichnet wurde. Es war fantastisch mit diesen unglaublichen Künstlern zusammengearbeitet zu haben. Aber der Moment war trotzdem gegenüber "La La Land" respektlos, weil auch dieser Film eine tolle Produktion ist, von unglaublichen Leuten. " Die Panne war bisher einmalig in der Geschichte der Academy Awards. Laudator Warren Beatty hatte wohl einen falschen Umschlag erhalten.