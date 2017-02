"Moonlight" gewinnt Oscar als "Bester Film"

Überraschung bei den 89. Academy Awards, nicht der Favorit "La La Land", sondern der Film "Moonlight" gewinnt den Oscar als "Bester Film". "La La Land" war trotz allem der große Gewinner des Abends. Preise gab es u.a. für die beste Kamera, die beste Filmmusik und den besten Filmsong. Damien Chazelle bekam außerdem den Oscar für seine Regiearbeit. Den Preis als Beste Hauptdarstellerin erhielt Emma Stone für ihre Rolle "La La Land" ein. In der Kategorie "Bester Hauptdarsteller" zeichnete die Akademie Casey Affleck für seine Leistung in dem Film "Manchester by the sea" aus.