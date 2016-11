Wie hier in Berlin blickten in der Nacht zum Dienstag weltweit erwartungsvoll Menschen gen Himmel um sich einen Eindruck zu verschaffen, wie so ein "Supermond" nun wirklich aussieht. Immerhin stand der Trabant der Erde so nah wie seit 68 Jahren nicht mehr. Das Resultat: Der besonders große und helle „Supermond" ist dem bekannten "Vollmond" zum verwechseln ähnlich. Seine momentane Nähe zur Erde lässt ihn in der Praxis um einige Prozent größer erscheinen. Schön anzusehen war der Mond so oder so. In der Hauptstadt gab es bei sternklarem Himmel einen unverstellten Blick auf das Ereignis. Ein spektakulärer Mondaufgang war auch in Rom zu beobachten. Hier konnte man fast meinen, man hätte es mit der Sonne zu tun. Supermond hin oder her - wer dem Erdtrabanten wirklich nahe kommen möchte, der nimmt, wie hier in Peking, ein Teleskop zur Hand.