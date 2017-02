"T2 Trainspotting" auf der Berlinale

Gut 20 Jahre nach dem Kultfilm „Trainspottting" hat der britische Regisseur Danny Boyle auf der Berlinale den Nachfolger „T2 Trainspotting" vorgestellt. Die Geschichte von Jugendlichen in Edinburgh zwischen Drogen, Spaß und Kriminalität hatte 1996 für Furore gesorgt. Jonny Lee Miller, der damals wie heute den Sick Boy spielt, sieht den Film aber nicht als Aufguss. O-TON JONNY LEE MILLER, SCHAUSPIELER: "Beim ersten Film kam dieser magische Mix zusammen, eine gute Geschichte, tolle Dialoge. Alles kam zum richtigen Zeitpunkt zusammen, der Zeitgeist passte, deshalb hatte der Film so eine Wirkung. Das schafft man nicht noch mal. Der einzige Grund warum ich mitgemacht habe, dass 20 Jahre vergangen sind. Es ist also keine Fortsetzung, sondern eher eine Art Leichenschau." "T2 Trainspotting" zeigt, was aus den Protagonisten Renton, Spud, Sick Boy und Begbie geworden ist. Die alte Besetzung ist fast vollständig mit am Start. Bei der Pressekonferenz auf der Berlinale sagte Boyle, er habe dem Film eigentlich einen anderen Titel geben wollen. O-TON DANNY BOYLE, REGISSEUR: "Wir haben dem Verleiher vorgeschlagen den Film „The least unfamiliar" zu nennen, in dem Raum wurde es still, so ähnlich wie jetzt hier. Dann sagten die „Was? Ihr wollt ihn nicht Trainspotting nennen?". Auf der Berlinale läuft der Film außer Konkurrenz. Bei der Weltpremiere in Edinburgh vor rund drei Wochen war der Film bereits gefeiert worden. In Deutschland kommt er am 16. Februar in die Kinos.