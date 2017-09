10-jähriges Jubiläum der Regenschirm-Bewegung

Die sogenannte Regenschirm-Bewegung hat am Donnerstag das zehnjährige Jubiläum dieser Demokratiebewegung in Hongkong gefeiert. Die Organisatoren wenden sich vor allem dagegen, dass aus den ehemaligen britischen Kolonialbewohnern chinesische Patrioten gemacht werden sollen. Hunderte Demonstranten gingen am Donnerstag mit gelben Regenschirmen auf die Straßen. Die Schirme sind ihr Symbol und wurden weltweit bekannt als Demonstranten im Jahr 2014 Teile des Finanz- und Regierungsbezirks der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong monatelang blockierten. Die Polizei setzte damals Tränengas ein, räumte die Lager und löste damit die pro demokratischen Massen-Proteste auf.