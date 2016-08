Der Technologiekonzern Apple muss 13 Milliarden Euro an Steuergeldern an Irland nachzahlen. Das ordneten die Wettbewerbshüter der EU-Kommission am Dienstag an. In ihrer Begründung sagte Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager, Irland habe dem Konzern illegale Steuererleichterungen verschafft, als Gegenleistung für Arbeitsplätze. Dadurch habe Apple auf Gewinne in Europa nur 0,005 bis ein Prozent an Steuern bezahlt. O-TON MARGRETHE VESTAGER, EU-WETTBEWERBSKOMMISSARIN: "Mit dieser Entscheidung senden wir eine klare Botschaft. Mitgliedsstaaten dürfen keine unfairen Steuervorteile an ausgewählte Unternehmen geben. Ganz egal, ob es europäische Unternehmen sind oder ausländische, große oder kleine, Teil einer Firmengruppe oder nicht." Für Apple dürfte die Nachzahlung zu verkraften sein. Allein im letzten Jahr erwirtschaftete der Konzern mit seinen Produkten und Dienstleistungen 16 Milliarden Euro. Damit erhöhte sich das Gesamtvermögen auf 206 Milliarden Euro. Irland und Apple wollen die Entscheidung anfechten. Die Entscheidung der EU-Kommission gilt als wegweisend. Auch auf Amazon und McDonalds, die ihren steuerlichen Sitz in Luxemburg haben, dürften nun Nachzahlungen zukommen.