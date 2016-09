Schöner kann Kohlenstoff nicht aussehen: Diamanten zählen zum wertvollsten, was der Mensch kennt - zumindest, wenn es nach dem Gewicht geht. Dieser Stein ist mit rund 60 Millionen Euro der teuerste Rohdiamant, der jemals gehandelt wurde. Ein schweizer Juwelier hat ihn gekauft. Der 162,5 Gramm schwere Stein namens "Constellation" wurde nun in Paris präsentiert, noch bevor er geschliffen werden soll. Fawas Gruosi, Chef von De Grisogono. FOUNDER, DESIGNER AND EXECUTIVE BOARD DIRECTOR OF DE GRISOGONO, FAWAZ GRUOSI, SAYING: "Als ihn das erste mal sah, war ich begeistert - aber auch ein wenig eingeschüchtert. Viele fragen mich: 'Was machst Du mit diesem außergewöhnlichen Diamanten?' Und ganz ehrlich: Das frage ich den Stein auch seit einigen Wochen." Der Diamant soll in Antwerpen bearbeitet werden. Bei einem Preis von über 370.000 Euro pro Gramm überlegt man sich aber genau, welche Teile weggeschliffen werden. Dem neuen Besitzer dürften also noch ein paar schlaflose Nächte bevorstehen.