180.000 Alpakas verendet

In Peru hat ein extrem kalter Winter und eine Dürre hohe Schäden angerichtet. In der Region leben viele Menschen von der Wolle der Alpakas. Weil es in den letzten Monaten aber viel trockener und kälter ist als sonst fanden die Tiere nicht genug zu fressen. Fast 180.000 von ihnen verendeten auf den Weiden. Viele Landwirte sind nun in ihrer Existenz bedroht und haben die Regierung um Hilfe gebeten. Während die eine Region unter der Trockenheit leidet kommt es 500 Kilometer weiter zu heftigen Wolkenbrüchen. In der Stadt Huanuco verwandelten sich Flüsse in reißende Ströme, viele Menschen mussten ihre Häuser verlassen. Sie hoffen nun, dass die Regierung ihnen hilft die Schäden zu beseitigen.