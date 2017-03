30.000 Kurden demonstrieren in Frankfurt

In Frankfurt haben am Samstag etwa 30.000 Kurden gegen den türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan und das geplante Verfassungsreferendum in der Türkei protestiert. Die Polizei war mit mehreren Hundert Beamten im Einsatz. Die Demonstranten skandierten unter anderem "Erdogan Terrorist" und "Freiheit für Öcalan". O-TON SINAN ANIN, DEMONSTRANT: "Die Europäer sollten uns hören, unser Leid mitfühlen, uns helfen. Am besten wirtschaftliche Sanktionen gegen die Türkei ausüben, dass sie mal spüren, wie das ist, was mit uns passiert. Die sollten uns helfen." O-TON OHNE NAMEN, DEMONSTRANTIN: "Ich bin gegen Erdogan. Fertig. Alle. Der ist ein Diktator." Trotz eines Verbotes waren bei der Demonstration viele Fahnen mit dem Konterfeit des PKK-Gründers Abdullah Öcalan und in Deutschland verbotener Organisationen zu sehen. Die türkische Regierung reagierte mit Empörung auf die Demonstration. Die Demonstranten seien Unterstützer einer Terroristengruppe, so ein Sprecher von Präsident Erdogan, die Behörden hätten die Demonstration nicht genehmigen sollen.