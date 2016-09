So sieht er aus - und so fühlt er sich an. Es handelt sich um den neuen 5-Dollar-Schein, der am Donnerstag in Australien auf den Markt gekommen ist. Das besondere ist nicht nur, dass er als erster Schein der Welt dieses zentrale Sichtfenster hat, sondern auch dass er für blinde Personen durch Tasten gut zu erkennen ist. Michele Bullock von der australischen Notenbank ist überzeugt, ein gutes Produkt abgeliefert zu haben: "Sie werden das Australische daran lieben. Man sieht einheimische Vögel und es herrscht eine echt australische Atmosphäre." Die neue Banknote gilt als besonders fälschungssicher. Und nach Angaben örtlicher Medien soll als nächstes die australische 10-Dollar-Note überarbeitet werden.