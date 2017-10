Die Nasa-Astronauten Mark Vande Hei and Randy Bresnik waren am Dienstag außerhalb der internationalen Raumstation, ISS unterwegs. Ihre Mission bestand aus Wartungsarbeiten, die notwendig geworden waren. Unter anderem mussten diverse Scharniere gefettet werden und ein Roboterarm wurde kontrolliert, den sie erst wenige Tage zuvor repariert hatten. Der Arm funktioniert wie eine mechanische Hand, die unter anderem beim Andocken von Raumfrachtern mit Nachschub genutzt wird. Außerdem brachten die zwei Astronauten einige Kameras an der Außenwand der ISS an. Der Einsatz der zwei Menschen im All dauerte rund sechseinhalb Stunden. Für den 50-jährigen Commander Randy Bresnik war es bereits sein vierter sogenannter Weltraumspaziergang.