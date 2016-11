Am Berliner Marlene-Dietrich-Platz gaben sich am Donnerstagabend wieder Stars und Sternchen aus der Unterhaltungsbranche ein Stelldichein. Anlaß war die diesjährige Verleihung des "Bambi". Der Medienpreis wurde zum 68. mal vergeben. Geladen waren rund 800 Gäste aus Gesellschaft, Showbiz, Medien, Politik und Sport. Zu den Preisträgern zählten unter anderem Papst Franziskus, Popstar Robbie Williams oder Fußballer Bastian Schweinsteiger. Sänger Sting reiste als Laudator für Udo Lindenberg an, der einen Bambi in der Kategorie „Musik National" erhielt. Jogi Löw erhielt den Integrations-Bambi, Angelique Kerber gewann in der Kategorie Sport. Ein Bambi sei für jeden "schon etwas Schönes" erklären Florian David Fitz und Matthias Schweighöfer, die in den vergangenen Jahren ausgezeichnet wurden. O-TON SCHAUSPIELER MATTHIAS SCHWEIGHÖFER "Der Bambi ist was ganz tolles, der hat ja eine lange Tradition. Aber letztendlich ist es einfach..." O-TON SCHAUSPIELER FLORIAN DAVID FITZ "Ich erzähl mal was. Weil, wenn die Leute früher immer bei mir reingekommen sind, hatte ich die Preise auf dem Kamin stehen. Da gehen sie immer zum Bambi. Die gehen am Deutschen Filmpreis vorbei. die gehen am Bayerischen Filmpreis vorbei, die gehen am Grimme-Preis vorbei, die greifen zum Bambi. Das ist einfach den Leuten der bekannteste Preis, wenn man ehrlich ist." Die Bambis werden vom Medienkonzern Hubert Burda verliehen, das Kitz gehört zu den ältesten deutschen Preisen in der Branche.